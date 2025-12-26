自由電子報
TPBL》英文課上不夠還跟隊友要時數 張樹人看劉丞勳「個性非常難得」

2025/12/26 06:56

劉丞勳。（資料照，TPBL提供）劉丞勳。（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕新竹攻城獅狀元劉丞勳菜鳥年即有不少上場空間，是本季新人王呼聲最高的人選，總經理張樹人指出，劉丞勳在板凳隨時做好準備，也成功贏得總教練威森信任。

劉丞勳本季出賽13場，是目前唯一全勤的菜鳥，平均上場時間25分36秒也居新秀之冠，場均貢獻8.2分、3.6籃板、1.7助攻，平均上場時間在攻城獅本土球員中僅次主力後衛高國豪、曾柏喻。

新人能獲得主帥如此多的信任並不常見，張樹人表示，「其實除了威森信任他以外，是他把自己準備得很好，他在板凳席隨時做好準備，他私下都是早上五點就去投籃訓練，像我們去高雄比賽，有的球員可能會留下來逛個夜市，他都是直接搭高鐵回新竹，生活只有籃球，幾乎沒有什麼娛樂。」

此外，張樹人透露，攻城獅為了讓球員與外籍主帥能更順利溝通，規定本土球員每週都要上一堂線上英文課程，「有些球員上得很痛苦，或者會因為沒有上被罰款，丞勳是上不夠還跟隊友要時數，求知若渴，個性非常難得。」

張樹人指出，劉丞勳也許有機會仍會想要挑戰旅外，但也深知職業初期兩、三年就是要把基本功練得更紮實，「他不會覺得來職籃就是要大顯身手，一直看到自己的不足。」

