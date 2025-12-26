自由電子報
籃球》在職籃沒機會該到SBL磨練 林冠綸：年輕球員要認清自己的能力

2025/12/26 06:56

基隆黑鳶總經理林冠綸。（資料照，記者盧養宣攝）基隆黑鳶總經理林冠綸。（資料照，記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職籃兩聯盟目前雖有11支球隊，不過受到洋將制度、教練背負戰績壓力等不同因素影響，仍有不少本土年輕好手苦無上場機會，SBL基隆黑鳶隊總經理林冠綸就直言，年輕球員應該先到SBL磨練，打出身價後再投身職業賽場。

國王32歲後衛李愷諺近日作客隊友林書緯的節目時透露，常建議年輕隊友有機會的話到SBL磨練，包括過去效力國王、本季轉戰SBL裕隆的陳俊男等人，李愷諺表示，現在的球員若沒有一個強項很難在球隊找到定位，應該先到SBL磨練，打出身價後再往職籃挑戰。

李愷諺菜鳥年在台啤勇奪新人王，但接下來還是坐了3年板凳，他說得直白，表示SBL只有7隊的時候競爭激烈，「我當時跟現在進來的菜鳥比能力可能好一些，但我以前都打不到球了，你們怎麼覺得現在一來職業聯賽就打得到球？」一席話讓不少球迷直呼中肯。

林冠綸球員時期在SBL度過，後來曾經擔任新竹攻城獅主帥，目前則是SBL基隆黑鳶隊總經理，他同樣認為，在職籃沒有上場空間的球員應該到SBL磨練，「球員需要的就是舞台，現在年輕球員把自己的身價看得太高，覺得一定要進到職業球團，但不知不覺就抹煞自己的籃球人生，應該先去一個地方，打出自己的身價，讓球隊清出空間找你。」

林冠綸認為，球員應該認清自己的能力，如果像攻城獅狀元劉丞勳這種等級的球員，直接挑戰職業舞台沒有問題，但以現狀而言，每年應該只有2至3個球員屬於這種等級，他表示，基隆黑鳶隊狀元余祥平一開始的目標也是職業隊選秀，「我舉了很多例子跟他溝通，他也願意相信我。」

林冠綸直言，現在的年輕球員多半是為了光環而選擇投入職業，但應該要認清自己的能力與等級，「在職業隊若只是負責陪練球，心態不好受、能力也不會進步。」

林冠綸過去曾任職業隊主帥，他指出，現在的年輕球員對自己的定位不夠清楚，「太多球員把自己的角色模糊掉，覺得自己什麼事都可以做，現在資訊太發達，可能覺得自己要很全面，但應該要有一個特色讓自己可以上場。」

