澳網》「1球決勝大滿貫」眾星雲集 艾卡拉茲、辛納將與素人單挑

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽將於元月12日點燃會外賽戰火，14日首度推出的「1球決勝大滿貫」眾星雲集，包括西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、二連霸的義大利衛冕者辛納（Jannik Sinner）等職業名將，屆時接受來自澳洲各地的素人挑戰，爭取贏家獨拿的100萬澳幣（約2151萬台幣）高額獎金。

年終歲末，澳網大會陸續公布職業球員參與「1球決勝大滿貫」名單，除了名氣響亮的「新世代雙雄」艾卡拉茲、辛納，包括波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）、美國年輕新星高芙（Coco Gauff）、澳洲地主「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）、日美混血大坂直美、俄國前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）、中國女將鄭欽文、加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、義大利保莉妮（Jasmine Paolini）等好手都應邀共襄盛舉，競爭相當激烈。

澳網賽事總監泰利（Craig Tiley） 解釋，「1球決勝大滿貫」由22名頂尖職業球員、10名澳洲素人，共同在羅德拉沃中央球場角逐，賽制為單淘汰制，雙方以猜拳方式決定發球或接發球，率先贏得1分就晉級，最終連闖5關的勝者，獨享百萬澳幣獎金。

艾卡拉茲。（資料照，路透）

