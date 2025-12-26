自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

澳網》「1球決勝大滿貫」眾星雲集 艾卡拉茲、辛納將與素人單挑

2025/12/26 07:00

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽將於元月12日點燃會外賽戰火，14日首度推出的「1球決勝大滿貫」眾星雲集，包括西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、二連霸的義大利衛冕者辛納（Jannik Sinner）等職業名將，屆時接受來自澳洲各地的素人挑戰，爭取贏家獨拿的100萬澳幣（約2151萬台幣）高額獎金。

年終歲末，澳網大會陸續公布職業球員參與「1球決勝大滿貫」名單，除了名氣響亮的「新世代雙雄」艾卡拉茲、辛納，包括波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）、美國年輕新星高芙（Coco Gauff）、澳洲地主「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）、日美混血大坂直美、俄國前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）、中國女將鄭欽文、加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、義大利保莉妮（Jasmine Paolini）等好手都應邀共襄盛舉，競爭相當激烈。

澳網賽事總監泰利（Craig Tiley） 解釋，「1球決勝大滿貫」由22名頂尖職業球員、10名澳洲素人，共同在羅德拉沃中央球場角逐，賽制為單淘汰制，雙方以猜拳方式決定發球或接發球，率先贏得1分就晉級，最終連闖5關的勝者，獨享百萬澳幣獎金。

艾卡拉茲。（資料照，路透）艾卡拉茲。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中