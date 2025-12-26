MLB》運動家砸7年27億大約綁住24歲新星強打！再刷新隊史最狂紀錄

索德斯東。（資料照）

〔體育中心／台北報導〕綠帽軍團近期動作頻頻，根據大聯盟官網報導，運動家與陣中24歲新星強打索德斯東（Tyler Soderstrom）簽下7年8600萬美元（約新台幣27億）延長合約，打破隊史最貴保證薪資紀錄。

官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導指出，該合約包含第8年的球隊選項，以及各項激勵條款，可使合約總值最高來到1.31億美元（約新台幣41億）。而7年8600萬美元也超越去年休季塞維里諾（Luis Severino）的3年6700萬美元，成為隊史最大張合約。

請繼續往下閱讀...

運動家於2020年選秀會與首輪第26順位選進仍是高中生的索德斯東，當時的他還是捕手，於2023年初登大聯盟，但前2個球季表現差強人意，106場出賽僅繳出0.204打擊率與攻擊指數0.636的成績單。今年索德斯東迎來大爆發，158場出賽繳出打擊三圍.276/.346/.474、25轟、93分打點，wRC+125、fWAR值3.4的成績單。

防守端上，索德斯東雖然是開季先發一壘手，但在超大物柯茲（Nick Kurtz）空降一壘後，索德斯東就移防至生涯從未守過的左外野，然而轉換過程相當順利，在左外野出賽100場送出11次助殺，出局製造值（Outs Above Average，OAA）為5，季末更成為入選金手套決選名單。

運動家休季先簽下洋基後援右投小萊特（Mark Leiter Jr.），近期交易來大都會明星打擊王麥克尼爾（Jeff McNeil）、網羅前大物左投紐康柏（Sean Newcomb），如今提前綁住索德斯東，加上魯克（Brent Rooker）、巴特勒（Lawrence Butler）、威爾森（Jacob Wilson）與柯茲，綠帽軍團來季在美西的發揮值得期待。

