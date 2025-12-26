自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》運動家砸7年27億大約綁住24歲新星強打！再刷新隊史最狂紀錄

2025/12/26 07:30

索德斯東。（資料照）索德斯東。（資料照）

〔體育中心／台北報導〕綠帽軍團近期動作頻頻，根據大聯盟官網報導，運動家與陣中24歲新星強打索德斯東（Tyler Soderstrom）簽下7年8600萬美元（約新台幣27億）延長合約，打破隊史最貴保證薪資紀錄。

官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導指出，該合約包含第8年的球隊選項，以及各項激勵條款，可使合約總值最高來到1.31億美元（約新台幣41億）。而7年8600萬美元也超越去年休季塞維里諾（Luis Severino）的3年6700萬美元，成為隊史最大張合約。

運動家於2020年選秀會與首輪第26順位選進仍是高中生的索德斯東，當時的他還是捕手，於2023年初登大聯盟，但前2個球季表現差強人意，106場出賽僅繳出0.204打擊率與攻擊指數0.636的成績單。今年索德斯東迎來大爆發，158場出賽繳出打擊三圍.276/.346/.474、25轟、93分打點，wRC+125、fWAR值3.4的成績單。

防守端上，索德斯東雖然是開季先發一壘手，但在超大物柯茲（Nick Kurtz）空降一壘後，索德斯東就移防至生涯從未守過的左外野，然而轉換過程相當順利，在左外野出賽100場送出11次助殺，出局製造值（Outs Above Average，OAA）為5，季末更成為入選金手套決選名單。

運動家休季先簽下洋基後援右投小萊特（Mark Leiter Jr.），近期交易來大都會明星打擊王麥克尼爾（Jeff McNeil）、網羅前大物左投紐康柏（Sean Newcomb），如今提前綁住索德斯東，加上魯克（Brent Rooker）、巴特勒（Lawrence Butler）、威爾森（Jacob Wilson）與柯茲，綠帽軍團來季在美西的發揮值得期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中