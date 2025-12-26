自由電子報
棒球 日職

日職》巨人軍網羅最速160公里的馬塔 明年將有火球洋投先發組合

2025/12/26 07:39

馬塔。（資料照，美聯社）馬塔。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人休賽季補強，根據日媒《體育報知》報導，巨人軍將網羅紅襪3A的26歲右投馬塔（Bryan Mata），他將與另一名新洋投惠特利（Forrest Whitley）組合全新先發組合。

馬塔今年在紅襪3A出賽42場都是後援，戰績3勝3敗，防禦率5.08，有6次中繼成功、2次救援成功，共投67.1局賞93次三振，丟39次保送、7次觸身球，被打擊率2成68，每局被上壘率為1.66，最快可以丟到160公里。此外，根據大聯盟官網顯示，馬塔曾是2023年紅襪農場排名第7的潛力新秀。

馬塔近期到故鄉委內瑞拉的冬季聯盟出賽，出賽9場有7場先發，拿到4勝2敗、防禦率1.57，共投34.1局賞34次三振，丟7次保送。身高190公分、體重101公斤的馬塔，過去是以先發為主，除了剛猛速球外，還有曲球、滑球等武器。

巨人軍先前也網羅前大聯盟火球大物惠特利，這位28歲右投最快曾丟到160公里。巨人軍新賽季將有馬塔、惠特利的火球先發組合。

讀賣巨人今年例行賽以中央聯盟第3名作收，主因之一在於先發群表現不穩，明星右投山崎伊織拿11勝是全隊最多，但當家王牌戶鄉翔征、井上溫大本季表現欠佳，加上洋投葛瑞芬（Foster Griffin）離隊、重返大聯盟加入國民隊，補強先發群為休賽季課題。

惠特利。（資料照，法新社）惠特利。（資料照，法新社）

