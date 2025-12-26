自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》耶誕大戰！溫班亞瑪、福克斯發威 馬刺本季「三殺」王者雷霆

2025/12/26 07:15

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬刺專殺雷霆！當家主控福克斯（DeAaron Fox）今天在耶誕大戰進帳29分，替補出發的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）貢獻19分，馬刺防守讓雷霆進攻大當機，最終馬刺就以117：102痛宰雷霆，本季三度對戰全勝，並拉出8連勝，戰績23勝7敗，高居西部第2，並步步進逼雷霆。

馬刺今年NBA盃4強淘汰雷霆，24日對上雷霆再度贏球，如今兩隊在耶誕大戰狹路相逢，黑衫軍當家主控福克斯首節進帳11分，單節轟41分取得領先，並於第2節持續壓低雷霆的火力，馬刺上半場打完取得69：60領先。

雷霆第3節投籃命中率繼續下探，這節團隊命中率竟然連3成都不到，也帶著雙位數落後進入第4節，且衛冕軍在末節還是狀態不佳，最終就由馬刺帶走勝利，本季三度交鋒雷霆都贏球。

福克斯此仗繳出29分、4籃板、3助攻，溫班亞瑪依舊板凳出發進帳19分、11籃板，卡瑟爾（Stephon Castle）斬獲19分、4籃板和7助攻，老將巴恩斯（Harrison Barnes）也有15分，菜鳥哈波（Dylan Harper）挹注12分，馬刺此仗投籃命中率超過5成，也成為贏球關鍵。

遭到馬刺鎖死的雷霆，「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下22分，驚險延續連續得分超過20分的紀錄，二當家威廉斯（Jalen Williams）拿下12分、6助攻。雷霆手感冰冷，投籃命中率38.9％，只能吞下對戰馬刺的3連敗，以及本季首度2連敗，戰績26勝5敗領先馬刺剩2.5場勝差。

SGA與福克斯。（路透）SGA與福克斯。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中