NBA》耶誕大戰！溫班亞瑪、福克斯發威 馬刺本季「三殺」王者雷霆

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬刺專殺雷霆！當家主控福克斯（DeAaron Fox）今天在耶誕大戰進帳29分，替補出發的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）貢獻19分，馬刺防守讓雷霆進攻大當機，最終馬刺就以117：102痛宰雷霆，本季三度對戰全勝，並拉出8連勝，戰績23勝7敗，高居西部第2，並步步進逼雷霆。

馬刺今年NBA盃4強淘汰雷霆，24日對上雷霆再度贏球，如今兩隊在耶誕大戰狹路相逢，黑衫軍當家主控福克斯首節進帳11分，單節轟41分取得領先，並於第2節持續壓低雷霆的火力，馬刺上半場打完取得69：60領先。

雷霆第3節投籃命中率繼續下探，這節團隊命中率竟然連3成都不到，也帶著雙位數落後進入第4節，且衛冕軍在末節還是狀態不佳，最終就由馬刺帶走勝利，本季三度交鋒雷霆都贏球。

福克斯此仗繳出29分、4籃板、3助攻，溫班亞瑪依舊板凳出發進帳19分、11籃板，卡瑟爾（Stephon Castle）斬獲19分、4籃板和7助攻，老將巴恩斯（Harrison Barnes）也有15分，菜鳥哈波（Dylan Harper）挹注12分，馬刺此仗投籃命中率超過5成，也成為贏球關鍵。

遭到馬刺鎖死的雷霆，「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下22分，驚險延續連續得分超過20分的紀錄，二當家威廉斯（Jalen Williams）拿下12分、6助攻。雷霆手感冰冷，投籃命中率38.9％，只能吞下對戰馬刺的3連敗，以及本季首度2連敗，戰績26勝5敗領先馬刺剩2.5場勝差。

