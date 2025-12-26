自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》貝林傑有望獲6年56億約！紐媒曝洋基不會讓「索托劇場」上演

2025/12/26 07:59

貝林傑、索托。（資料照）貝林傑、索托。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基近年休季不斷有球員「出走」加盟同城大都會，今年冬天條紋軍將留注前MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）視為首要目標，儘管至今補強動作仍靜悄悄，對此紐媒報導，洋基不會再「重蹈覆轍」。

憑藉今年在防守端，以及29轟、OPS+125的強勢表現，貝林傑成為今年自由市場最炙手可熱的球員之一，也傳出眾多大市場球隊都有意爭取，包含他今年效力的洋基，以及大都會，甚至還有費城人與剛奪下二連霸的道奇。

然而昔日邪惡帝國洋基今年冬天卻幾乎沒有進行任何重大補強，甚至不斷看著威廉斯（Devin Williams）、威佛（Luke Weaver）等人像去年的索托（Juan Soto）一樣轉投大都會。對此《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）在報導中強調，洋基已經把貝林傑列為首要目標，且似乎非常有信心，貝林傑不會像索托一樣從布朗克斯跳槽至皇后區。

根據《ESPN》最新預測，貝林傑有望簽下一張6年1.8億美元（約新台幣56億）的大約，不過紐媒《YES Network》洋基記者柯瑞（Jack Curry）日前在節目中表示，目前尚未有球隊接近滿足貝林傑與經紀人波拉斯（Scott Boras）所提出的報價。

