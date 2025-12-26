自由電子報
NBA》龍頭雷霆三度不敵馬刺寫罕見紀錄 威廉斯直言「斑馬」是威脅

2025/12/26 08:33

NBA》龍頭雷霆三度不敵馬刺寫罕見紀錄 威廉斯直言「斑馬」是威脅馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（右）、雷霆威廉斯（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭雷霆今天以102比117慘敗馬刺，本季雷霆三度敗給黑衫軍。雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表示，球隊必須變得更好。

雷霆隊本季以26勝5敗居全聯盟最佳，但近6戰輸掉4場比賽，包含三度敗給馬刺。根據《ESPN》指出，雷霆對上其他球隊的戰績為26勝2敗，對馬刺卻是0勝3敗，這是自1966-67年賽季以來，首次有球隊在賽季前5場敗仗，都是輸給同一支球隊。

此戰攻下22分的吉爾吉斯亞歷山大賽後受訪說，馬刺隊知道如何打球、很有天賦，也懂得用正確的方式打球，「你不可能在短時間連續3次輸給同一支球隊，卻還說對方沒有比你強。」

馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天同樣替補出發，上場26分鐘攻下19分、11籃板表現，另有1次抄截和1次阻攻，身高224公分的溫班亞瑪帶給雷霆隊很大的威脅。

雷霆球星威廉斯（Jalen Williams）今拿到12分6助攻，他賽後坦言，「他們對上有個身高7呎5吋的傢伙，在場上佔據很大的空間...光是Victor在場上的防守，就能替他們掩蓋很多失誤。」

NBA》龍頭雷霆三度不敵馬刺寫罕見紀錄 威廉斯直言「斑馬」是威脅雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（左）。（路透）

