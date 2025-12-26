經典賽》大谷翔平參戰日本連霸機率僅50％？名將直呼：已經很高了...

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平宣布參加明年經典賽，誓言率領日本武士挑戰二連霸，不過日本名將宮本慎也認為，明年日本要奪冠的機率可能只有50%。

前養樂多名將、同時也是2006年日本經典賽冠軍成員的宮本慎也，近期談到大谷翔平決心參加經典賽時表示，這是大谷在少年時期就相當憧憬的特別舞台，雖然上屆已經奪冠圓夢，但他並不會就此滿足，心中更有著「我不上場，比賽就無法開始」的自覺。

不過大谷翔平在明年經典賽是否能投打二刀流，也成為外界關注焦點。對此宮本慎也分析：「我認為他會投球。雖然能理解（道奇）總教練（羅伯斯，Dave Roberts）的擔憂，但無論如何，大谷在WBC期間還是得進行投球調整與練習。既然如此，他本人肯定也想場投球，我覺得他會在球數限制下站上投手丘。」

宮本慎也強調，在他參加首屆經典賽時，也有像鈴木一朗這種超級巨星幫助球隊產生凝聚力，大谷現在也是同樣角色。對於大谷參賽的重要性，他直呼：「如果大谷不參賽，奪冠機率只有25%；但他參賽後，機率提升到50%。」

宮本慎也表示，這也反映出這屆經典賽各國的認真程度非比尋常，尤其是美國隊陣容極其豪華，包含賈吉（Aaron Judge）、史瓦伯（Kyle Schwarber）等巨星都在陣中，「其他國家也有許多大聯盟球星陸續宣布參賽，在這種競爭強度下，50%勝率已經很高。」

