MLB》今年和李灝宇當室友！前台鋼洋投哈瑪星新東家再與台灣結緣

哈瑪星。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕根據《NBC Sports Bay Area & California》巨人記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）消息指出，巨人以附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，簽下曾經效力中職的先發左投哈瑪星（Nick Margevicius）。

29歲的哈瑪星2019到2021年曾在大聯盟出賽，效力過教士與水手，3年32場出賽其中22場先發，總計110.1局送出90次奪三振，防禦率6.12。2024年哈瑪星來台加盟台鋼雄鷹，單季18場先發拿下7勝6敗，投108.1局防禦率2.82，表現不俗，可惜季後未獲續約，並轉戰墨西哥聯賽。

今年5月，哈瑪星與老虎簽下小聯盟約重返美國職棒體系，也和老虎3A的台灣怪力男李灝宇當隊友與室友，李灝宇也曾在訪問中分享兩人的好交情，像是哈瑪星會教他如何與投手對決的細節。哈瑪星今年在老虎3A出賽17場（14場先發）累積5勝3敗，投74局防禦率3.89，獨立防禦率（FIP）3.60，ERA+112，季後成為自由身。

如今哈瑪星以小聯盟合約加盟巨人，來季預計將持續在3A待命，也有望與效力巨人的台灣強投鄧愷威當隊友，持續他與台灣的緣份。

