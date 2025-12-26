自由電子報
地主優勢爆發！雲林全運會奪11金 縣府發逾1160萬獎金

2025/12/26 09:25

縣府舉辦全國運動會表揚，總計發出超過1160萬元獎金。（圖由縣府提供）縣府舉辦全國運動會表揚，總計發出超過1160萬元獎金。（圖由縣府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕2025全國運動會由雲林縣承辦，順利在10月23日圓滿落幕，雲林縣盡地主優勢總共奪得11金5銀9銅。縣府為奪牌運動好手舉辦表揚活動縣府表示，此次共頒發超過1160萬獎金給表現優異教練與選手，將持續培養各方面、各單項績優選手，鼓勵運動員們為雲林、台灣爭光。

2023年全國運動會在台南舉辦，雲林縣一共獲得3金12銀10銅成績，今年由於是雲林承辦賽事，縣府特地加碼，將奪金牌獎金從30萬元提高到35萬元，此次共有選手448人參加28項賽事，總計獲得得牌數11金5銀9銅，發揮地主隊優勢，囊括數項賽事金牌。

教育處長邱孝文表示，此次男子組田徑鏈球沈智陞蟬聯金牌、女子組田徑跳高張喬茵金牌、男子組羽球雙打賽雙胞胎兄弟李芳任、李芳至榮獲金牌、男子組武術散手75公斤級黃孝恩金牌，男子組柔道賽第六級蔡杰恩榮獲金牌，女子組舉重55公斤級莊倚淇榮獲金牌，跆拳道對打項目黃卓乘、鍾俊傑也榮獲兩面金牌，展現績優選手培訓金計畫豐碩成果。

縣長張麗善表示，今年全國運動會成績突出，是縣內專任運動教練認真指導，深耕學校體育的結果，近年加強對優秀選手獎勵機制，建立優秀運動選手培訓機制，留下優秀的人才，更積極推動運動績優選手四級銜接計畫，如今都已見成效，將持續培養各方面、各單項績優選手，希望他們繼續為雲林爭光，有機會也能為台灣爭光。

2025全國運動會雲林共得11金5銀9銅，縣府發出逾1160萬獎勵金。（圖由縣府提供）2025全國運動會雲林共得11金5銀9銅，縣府發出逾1160萬獎勵金。（圖由縣府提供）

