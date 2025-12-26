MLB》道奇王朝對棒球是好事！傳奇名投克蕭用洋基比喻「非愛即恨」

克蕭。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇近年休季瘋狂砸錢補強，今年順利擊敗藍鳥奪下二連霸，但也引來外界批評「砸錢買冠軍」。對此季後退休的傳奇名投克蕭（Clayton Kershaw），近期在節目中表示，他認為道奇王朝對棒球界來說反而是好事。

道奇去年季前重金網羅日本巨星大谷翔平、山本由伸，今年季前也再補進塞揚左投史奈爾（Blake Snell），同時再度擴大日本市場，簽下佐佐木朗希。今年順利奪冠後，道奇的野心不僅於此，再於自由市場出手搶下明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz），新邪惡帝國誓言往三連霸王朝邁進。

然而道奇這樣的做法也引來不少批評，不過克蕭不以為然。近期他在《Literally! with Rob Lowe》節目中用洋基來做比喻，「我認為這就是洋基曾經的模樣，在我成長的年代，洋基就是世界大賽裡最強的那支球隊，總是不斷奪冠。」

克蕭直言：「但我認為這對棒球是好事，真的。能有一支球隊，你因為那是自己的球隊而熱愛它，或是他們一直贏而討厭它，這對棒球是有益的。你不希望大家對比賽毫無感覺。能夠激起這種情緒，本身就是好事，這也是收視率的來源。」

克蕭也提到，今年季後賽就是最明顯的例子，「因為我們在日本有龐大的球迷，又在加拿大比賽，這次季後賽成為多年來收視率最高的一次。所以我認為，這一切對棒球來說都是好事。」

