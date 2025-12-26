自由電子報
NBA

NBA》柯瑞手感不佳拿23分 勇士打敗獨行俠收3連勝

2025/12/26 09:35

湯普森與柯瑞。（法新社）湯普森與柯瑞。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今天在耶誕大戰雖然手感欠佳不過還是進帳23分，帶領勇士以126：116打敗獨行俠，取得3連勝。

勇士首節就轟40分，獨行俠第2節一度有所反撲，但勇士靠板凳貢獻取得雙位數領先，老將哈佛德（Al Horford）在上半場就拿12分，柯瑞則進帳10分，至於落後的獨行俠又傷了大將戴維斯（Anthony Davis），他因腹股溝傷勢在下半場都缺席。

獨行俠在下半場有把握勇士一度連續14次三分線出手落空的低檔，把落後差距縮小至個位數，但柯瑞最後又跳出來以三分球，為球隊終結三分火力乾旱期，最終勇士還是拿下勝利。

柯瑞此仗出手18次僅中6球，包括2顆三分球、罰球9罰9中，斬獲23分，巴特勒（Jimmy Butler III）繳出14分、9籃板和9助攻「準大三元」成績單，勇士贏球關鍵是板凳有發揮，莫爾頓（De'Anthony Melton）16分、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）13分、哈佛德14分、傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）10分，且團隊共送出33助攻。

獨行俠方面，戴維斯再度掛傷號僅留下3分、3籃板，佛拉格（Cooper Flagg）27分、6籃板和5助攻，威廉斯（Brandon Williams）攻下26分，可惜團隊僅命中4顆三分球，罰球分數也比勇士少，無緣在耶誕大戰奪勝。

柯瑞與佛拉格。（美聯社）柯瑞與佛拉格。（美聯社）

