體育 籃球 NBA

NBA》談勇士教頭與「嘴綠」的激烈爭吵 巴特勒：我有點興奮！

2025/12/26 10:48

J.巴特勒。（路透）J.巴特勒。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星前鋒「嘴綠」D.格林（Draymond Green）日前在比賽中與自家教頭柯爾（Steve Kerr）發生激烈爭吵，兩人也都向全隊致歉。勇士今天在耶誕大戰以126比116擊敗獨行俠，賽後「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler III）對此事說，「我有點興奮！」

勇士日前與魔術之戰，第三節D.格林和板凳席與柯爾發生激烈爭吵，D.格林直接走向休息室，最後雖然有回到板凳區，但沒有再回到球場上。

D.格林今天先發交出7分、5籃板、3助攻、1抄截的成績，J.巴特勒貢獻14分，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）拿到22分，最終勇士隊贏球收3連勝。

賽後被問到柯爾與D.格林先前的衝突，J.巴特勒對此說，「我喜歡這樣，彼此互吼，反而讓我有點興奮。我喜歡那樣的場面，我喜歡他們的正面衝突，這對我們球隊來說是好事。」

J.巴特勒說，這只是比賽的一部分，「當你們在一起很久了，肯定會有爭吵。不可能一直都風平浪靜，這很正常。這兩位強烈的競爭者，一起贏過、也像繼續贏球的人...我本來預期會發生這種事情，沒問題，我們就繼續前進。」

D.格林。（美聯社）D.格林。（美聯社）

