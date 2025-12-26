自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》離開艾卡拉茲該當辛納教練？ 費雷羅：需要先平靜讓傷痛過去

2025/12/26 10:21

知名教練費雷羅（左）與西班牙球王艾卡拉茲（右）日前突然決定結束合作。（資料照）知名教練費雷羅（左）與西班牙球王艾卡拉茲（右）日前突然決定結束合作。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕知名教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）與西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）日前突然決定結束合作，引發熱議，他的下一站也引起外界關注，還被問到是否會轉而執教義大利好手辛納（Jannik Sinner）？對此他也分享他的想法。

費雷羅接受「馬卡報」採訪時被問到，網球和生活哲學更契合辛納一事，他說：「我已經在艾卡拉茲身上盡我所能地適應我的風格，目前我沒有考慮其他任何選項，因為我需要兩到三個月的時間平靜下來，讓傷痛過去，之後如果有其他機會出現，我們會權衡，畢竟這是近8年不曾間斷的工作，而且長時間遠離家鄉，現在能在家裡感覺很好。」

被問到如果收到辛納邀請是否會接受？費雷羅說：「這將是我必須考慮的事情，他們都是非凡的球員，但正如我之前所說，現在不是考慮這樣的事情，說接受或拒絕的時候，現在是渡過艱難階段的時候，因為我每天仍想著Carlos，還不是考慮其他人的時候。」

費雷羅也提到，自己確實有收到一些邀請，但現在不會是重返賽場的時候，「我想保持平靜，對我來說，此刻接手執教其他人是不可能，因為我思緒仍在盤旋，那會非常困難。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中