網球》離開艾卡拉茲該當辛納教練？ 費雷羅：需要先平靜讓傷痛過去

知名教練費雷羅（左）與西班牙球王艾卡拉茲（右）日前突然決定結束合作。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕知名教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）與西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）日前突然決定結束合作，引發熱議，他的下一站也引起外界關注，還被問到是否會轉而執教義大利好手辛納（Jannik Sinner）？對此他也分享他的想法。

費雷羅接受「馬卡報」採訪時被問到，網球和生活哲學更契合辛納一事，他說：「我已經在艾卡拉茲身上盡我所能地適應我的風格，目前我沒有考慮其他任何選項，因為我需要兩到三個月的時間平靜下來，讓傷痛過去，之後如果有其他機會出現，我們會權衡，畢竟這是近8年不曾間斷的工作，而且長時間遠離家鄉，現在能在家裡感覺很好。」

被問到如果收到辛納邀請是否會接受？費雷羅說：「這將是我必須考慮的事情，他們都是非凡的球員，但正如我之前所說，現在不是考慮這樣的事情，說接受或拒絕的時候，現在是渡過艱難階段的時候，因為我每天仍想著Carlos，還不是考慮其他人的時候。」

費雷羅也提到，自己確實有收到一些邀請，但現在不會是重返賽場的時候，「我想保持平靜，對我來說，此刻接手執教其他人是不可能，因為我思緒仍在盤旋，那會非常困難。」

