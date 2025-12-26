自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞達成超狂里程碑！盛讚飆27分的「旗子哥」：聯盟後繼有人

2025/12/26 10:53

佛拉格與柯瑞。（路透）佛拉格與柯瑞。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在耶誕大戰以126：116打敗獨行俠收下3連勝，一哥柯瑞（Stephen Curry）雖然手感欠佳不過還是進帳23分，也完成生涯2萬6千分里程碑，成為聯盟史上第22位達成此壯舉的球員。

柯瑞在此役第三節11分29秒時接獲巴特勒（Jimmy Butler）的傳球，接入籃下2分輕鬆得手，將比分拉開至73：60領先，同時生涯得分正式來到2萬6千分大關，成為史上第22人。柯瑞全場18投6中包含2顆三分，攻下全隊最高23分。

儘管柯瑞今天手感欠佳，但勇士團隊今天傳出33次助攻，有效串連攻勢。對此柯瑞表示，這只不過是展現出他們一直以來努力的成果，儘管近期球隊出現一些爭執，但隊友們仍持續做出調整，也是近期能打出精彩表現的關鍵。

另外，今天是柯瑞生涯第12場耶誕大戰，對於獨行俠狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）來說則是初體驗，這也是兩人生涯首度交手。賽後柯歲在場邊受訪時給予佛拉格肯定，：「他是個真正的好手與競爭者，他在場上出色的表現，你會忘記他其實還很年輕。他的前途一片光明，我很高興他在新人年就能有這種機會，體驗鎂光燈下的感覺，聯盟後繼有人了。（The league is in good hands.）」

佛拉格今天21投13中，砍下獨行俠全隊最高27分。柯瑞在賽後記者會上回憶起兩人相識的過程，「我第一次遇到他是幾年前在我的訓練營，去年奧運他也入選靶子隊，所以我不意外身為狀元的他能有這樣的表現，你會想要持續關注他的發展，他會擁有一段很長青的生涯。」

