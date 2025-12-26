自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》歷史性的一刻 城島健司為徐若熙穿上軟銀鷹王牌18號球衣

2025/12/26 11:17

城島健司為徐若熙穿上軟銀鷹王牌18號球衣。（記者廖振輝攝）城島健司為徐若熙穿上軟銀鷹王牌18號球衣。（記者廖振輝攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年季後味全龍強投徐若熙行使旅外自由球員（FA）權利，吸引多支美、日職球隊搶人，包括軟銀鷹、日本火腿、洛杉磯道奇和費城人，如今「龍之子」確定軟銀，今天早上10點半在台北國泰萬怡酒店舉行加盟記者會，簽下推估3年1000萬美元（約台幣3.18億）合約，味全龍可獲得約200萬美元的入札金。

今天徐若熙加盟記者會上，軟銀從首席棒球主管（CBO）城島健司、總經理（GM）三笠衫彥、國際部長松本裕一及廣報室長池田優介都親自出席，另外，中職會長蔡其昌、秘書長楊清瓏，味全龍領隊丁仲緯、總教練葉君璋，平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏、投手教練羅健銘受邀出席。

城島健司為徐若熙穿上象徵王牌投手的18號球衣，並戴上球帽，現場媒體鎂光燈閃個不停。

25歲的徐若熙畢業於桃園大勇國小、新明國中、平鎮高中，2019年高中畢業投入中職季中選秀獲味全龍第2指名，簽約金490萬元，生涯出賽64場其中60場先發，戰績16勝18敗1次中繼成功，防禦率2.42、被打擊率2成08、每局被上壘率0.98，最快球速158公里，305局投球飆出349K，另有81次四死球，2023年榮膺台灣大賽MVP。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中