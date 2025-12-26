日職》歷史性的一刻 城島健司為徐若熙穿上軟銀鷹王牌18號球衣

城島健司為徐若熙穿上軟銀鷹王牌18號球衣。（記者廖振輝攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年季後味全龍強投徐若熙行使旅外自由球員（FA）權利，吸引多支美、日職球隊搶人，包括軟銀鷹、日本火腿、洛杉磯道奇和費城人，如今「龍之子」確定軟銀，今天早上10點半在台北國泰萬怡酒店舉行加盟記者會，簽下推估3年1000萬美元（約台幣3.18億）合約，味全龍可獲得約200萬美元的入札金。

今天徐若熙加盟記者會上，軟銀從首席棒球主管（CBO）城島健司、總經理（GM）三笠衫彥、國際部長松本裕一及廣報室長池田優介都親自出席，另外，中職會長蔡其昌、秘書長楊清瓏，味全龍領隊丁仲緯、總教練葉君璋，平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏、投手教練羅健銘受邀出席。



城島健司為徐若熙穿上象徵王牌投手的18號球衣，並戴上球帽，現場媒體鎂光燈閃個不停。

25歲的徐若熙畢業於桃園大勇國小、新明國中、平鎮高中，2019年高中畢業投入中職季中選秀獲味全龍第2指名，簽約金490萬元，生涯出賽64場其中60場先發，戰績16勝18敗1次中繼成功，防禦率2.42、被打擊率2成08、每局被上壘率0.98，最快球速158公里，305局投球飆出349K，另有81次四死球，2023年榮膺台灣大賽MVP。

