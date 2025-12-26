自由電子報
NBA》杜蘭特25分領軍火箭多點開花 耶誕大戰送湖人本季首次3連敗

2025/12/26 11:35

東契奇與杜蘭特。（美聯社）東契奇與杜蘭特。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕火箭今天靠著杜蘭特（Kevin Durant）25分、9助攻領軍，團隊6人得分皆達雙位數的團隊火力，終場以119：96輕取湖人，這也是火箭在2018年後首度在耶誕大戰贏球，同時也送給湖人本季首次3連敗。

火箭與湖人本季首度交鋒就在耶誕大戰，而兩隊近期狀況都不大好，火箭近5戰吞4敗，湖人則陷入2連敗，都力求此仗能夠一吐怨氣。

兩隊的投籃命中率在上半場都飆破5成，火箭的杜蘭特、湯普森（Amen Thompson）皆各拿16分，而湖人則以東契奇（Luka Doncic）的15分最佳，里維斯（Austin Reaves）拿12分，詹姆斯（LeBron James）僅拿8分，火箭兩節打完以63：53領先。

火箭在第三節多點開花，反觀湖人的進攻受挫，只有東契奇投進2顆三分球、拿10分比較有貢獻，里維斯還提前退場，最大分差一度來到22分，但東契奇在決勝節發揮受限，杜蘭特還一度連進7球，而隨著比分已經拉開，兩隊在最後3分鐘也換上板凳應戰。

火箭除了杜蘭特外，A.湯普森拿26分，森根（Alperen Sengun）14分、12籃板，小史密斯（Jabari Smith Jr.）拿16分，伊森（Tari Eason）有13分。湖人則以東契奇的25分表現最佳，但他也發生6次失誤，至於詹姆斯拿18分、5助攻。

