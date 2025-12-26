自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》曾與鄧愷威當隊友！本季四度遭DFA的203公分巨投轉戰阪神虎

2025/12/26 12:24

拉格斯戴爾。（資料照，美聯社）拉格斯戴爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎季後補強洋投，今天宣布網羅本季待過巨人隊的27歲洋投拉格斯戴爾（Carson Ragsdale）。這位身高203公分的右投透過球隊表示，「能加入這支歷史悠久的阪神虎，我感到非常榮幸。」

拉格斯戴爾是在2020年選秀會以第4輪第116順位加入舊金山巨人，與台灣投手鄧愷威當過隊友。拉格斯戴爾在2024年季後被巨人隊放進40人名單，當時為了清出空間，巨人隊把鄧愷威給指定讓渡（DFA）。

不過，拉格斯戴爾在今年美國時間7月28日被巨人DFA，接著轉戰金鶯，並在9月14日首度踏上大聯盟舞台，本季出賽2場共投5局失8分，防禦率為14.40。

拉格斯戴爾在9月15日遭DFA，之後被勇士隊撿走。但勇士隊在9月22日又把他DFA，金鶯再撿回拉格斯戴爾。到了休賽季，金鶯隊在11月7日把拉格斯戴爾給DFA，勇士又把他撿走，但拉格斯戴爾在11月21日選擇成為自由球員。

拉格斯戴爾今年在小聯盟3A出賽26場有19場先發，交出7勝8敗、防禦率5.22，共投89.2局賞77次三振，丟48次保送、3次觸身球。拉格斯戴爾生涯在3A出賽39場，戰績9勝12敗，共投143.1局賞134次三振。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中