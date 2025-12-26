日職》曾與鄧愷威當隊友！本季四度遭DFA的203公分巨投轉戰阪神虎

拉格斯戴爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎季後補強洋投，今天宣布網羅本季待過巨人隊的27歲洋投拉格斯戴爾（Carson Ragsdale）。這位身高203公分的右投透過球隊表示，「能加入這支歷史悠久的阪神虎，我感到非常榮幸。」

拉格斯戴爾是在2020年選秀會以第4輪第116順位加入舊金山巨人，與台灣投手鄧愷威當過隊友。拉格斯戴爾在2024年季後被巨人隊放進40人名單，當時為了清出空間，巨人隊把鄧愷威給指定讓渡（DFA）。

不過，拉格斯戴爾在今年美國時間7月28日被巨人DFA，接著轉戰金鶯，並在9月14日首度踏上大聯盟舞台，本季出賽2場共投5局失8分，防禦率為14.40。

拉格斯戴爾在9月15日遭DFA，之後被勇士隊撿走。但勇士隊在9月22日又把他DFA，金鶯再撿回拉格斯戴爾。到了休賽季，金鶯隊在11月7日把拉格斯戴爾給DFA，勇士又把他撿走，但拉格斯戴爾在11月21日選擇成為自由球員。

拉格斯戴爾今年在小聯盟3A出賽26場有19場先發，交出7勝8敗、防禦率5.22，共投89.2局賞77次三振，丟48次保送、3次觸身球。拉格斯戴爾生涯在3A出賽39場，戰績9勝12敗，共投143.1局賞134次三振。

