體育 籃球 NBA

NBA》詹姆斯創湖人生涯最糟糕紀錄！主帥痛批爛隊、預告球員皮繃緊

2025/12/26 12:11

詹姆斯。（法新社）詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在耶誕大戰以96：119遭火箭打爆，40歲詹姆斯（LeBron James）今天攻下18分，然而他在場上的正負值為全隊最糟的-33，寫下他湖人生涯最差紀錄。

詹姆斯今天上場32分鐘，13投7中攻下18分，還送出5次助攻，另有2籃板2抄截1火鍋，儘管帳面數據不差，但詹姆斯在場上防守形同虛設，甚至一度切入失敗後完全不回防，只顧著與裁判抱怨，讓湖人形成4打5的局面。

詹姆斯今天正負值-33為全場最糟，根據《The Athletic》記者穆雷（Law Murray）指出，這是詹姆斯加入湖人後的最糟紀錄，而他生涯只有2場比今天更慘，都是效力騎士時所創下，分別是2016年1月對上勇士的-34，以及2018年1月對上灰狼的-39。

根據《StatMuse》指出，湖人本季全隊正負值最高的是里維斯（Austin Reaves）的+57，東契奇（Luka Doncic）為+29位居第4，至於詹姆斯則是-59為全隊最低。

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）賽後痛批，湖人現在就是一支超級糟糕的球隊，「我們現在就是不夠在乎，不夠重視我們需要做到的事，以及身為職業球員的態度，我們現在什麼都沒有。」瑞迪克還預告，湖人在接下來美國時間週六的訓練對球員來說會相當「不舒服」，「我不想再經歷53場這樣的比賽了。」

