經典賽》日本隊先宣布大谷翔平等8人參賽、卻無野手 監督說明用意

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊備戰2026年經典賽，今天率先公布8名入選名單，包含道奇日本巨星大谷翔平等3位旅美球星，其中有5名日職球員。日本隊總教練井端弘和表示，主要是讓選手先適應大聯盟的用球。

日本隊今天公布的8名入選名單，包含大谷翔平，天使左投菊池雄星、教士左投松井裕樹，以及日職日本火腿王牌伊藤大海、讀賣巨人明星後援大勢、西武獅火球男平良海馬、阪神王牌中繼石井大智、以及羅德明星右投種市篤暉。

請繼續往下閱讀...

日媒《日刊體育》報導，井端弘和說，由於投手很容易受到比賽用球改變的影響，因此想先提早公布名單，目前其他的大聯盟投手尚未確定，是否入選國家隊會影響一些選手的狀況，因此這次先公布8人。

井端弘和指出，還有一些旅美的日本籍大聯盟選手尚未回覆，所以需要與國內選手做調整，包含野手名單在內，預計最快會在明年1月中旬左右公布。

雖然剛加盟白襪隊的日籍強打村上宗隆表態願意打經典賽，但日本隊今天在記者會沒有公布野手名單。

井端弘和說明，野手的人選在某種程度上已經有腹案，「如果先公布某些位置，讓其他人覺得『阿，我竟然沒被選上』，那樣我覺得不太好，所以我想等到野手全部確定之後再一起公布。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法