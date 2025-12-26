自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

中職》味全龍與軟銀鷹簽訂三年合作協議 推動台日職棒深度交流

2025/12/26 12:34

徐若熙正式加盟軟銀鷹。（記者廖振輝攝）徐若熙正式加盟軟銀鷹。（記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍球團今（26）日於記者會中正式宣布，已與日本職棒福岡軟銀鷹隊簽訂為期三年的合作協議，合作期間自2026年1月1日起至2028年12月31日止。雙方將展開多面向合作，共同推動台灣與日本職業棒球交流，深化球團經營、人才培育及球迷文化等層面的合作關係。

本次合作旨在促進雙方職業棒球間的長期交流，結合球團經營與專業領域的經驗，提升棒球運動及相關產業的整體發展價值。透過建立穩定且具前瞻性的合作平台，期盼為球員、教練、球團人員及球迷創造更多交流與成長的機會。

在合作架構下，雙方球團將針對多項重點領域研議並推動具體合作措施，包括球團經營與專業領域之交流，透過資訊交換與實務經驗分享，深化彼此在人才培育、技術與管理層面的理解；同時也將研議於日本及台灣舉辦交流賽事與相關活動，促進台日職業棒球互動。

此外，雙方亦將建立以年輕選手派遣與培育為核心的合作機制，拓展選手學習與歷練的國際視野；在行銷與宣傳方面，研議共同推動相關合作與資訊傳遞，提升品牌能見度與影響力；同時也將積極促進球迷交流與文化互動，加深台日球迷之間的連結與理解。

味全龍球團表示：「能夠與福岡軟銀鷹隊建立合作關係，我們深感榮幸。透過這次合作，期盼在球團經營、人才培育及球迷文化等層面持續深化交流，為球隊長期發展注入更多能量，也為台灣棒球與國際接軌開創更多可能。這也呼應復出推手魏應充長期推動人才培育與國際策略合作的方向，讓球團持續穩健前行。」

本次合作不僅象徵台日職業棒球交流邁入新階段，也為雙方球團未來三年的共同發展奠定穩固基礎，攜手為亞洲職棒環境注入更多正向動能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中