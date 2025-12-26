自由電子報
體育 棒球 MLB

經典賽》第一次進日本隊 菊池雄星將首度與學弟大谷翔平並肩作戰

2025/12/26 13:50

菊池雄星（中）、大谷翔平（右）。（資料照，美聯社）菊池雄星（中）、大谷翔平（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊備戰2026年經典賽，今天率先公布8名入選名單，包含道奇日本巨星大谷翔平、天使隊左投菊池雄星、教士隊左投松井裕樹，這也是菊池雄星首度代表日本隊出征國際賽，他將與花卷東學弟大谷翔平首度在國家隊並肩作戰。

日本隊今天公布的8名入選名單，包含大谷翔平，天使左投菊池雄星、教士左投松井裕樹，以及日職日本火腿王牌伊藤大海、讀賣巨人明星後援大勢、西武獅火球男平良海馬、阪神王牌中繼石井大智、以及羅德明星右投種市篤暉。

菊池雄星透過日本隊表示，「能夠代表日本隊參加經典賽，我感到非常高興。雖然在日本隊，我的年紀算是比較年長，我會確實完成大家對我期待的角色。為了日本的勝利全力投球，也期待久違地在日本球迷面前比賽，會以最佳狀態迎接這次大賽。」

現年34歲的菊池雄星今年先發33場，交出7勝11敗、防禦率3.99，共投178.1局賞174次三振，丟74次保送、3次觸身球，整季挨24發全壘打，每局被上壘率（WHIP）為1.42。

菊池雄星旅美7年，累積48勝58敗、平均防禦率4.46，合計有1011次三振。菊池雄星進入職業後，經歷日職8年、大聯盟7年，生涯卻從未打過日本隊，明年經典賽將是菊池首次披上日本隊戰袍。

