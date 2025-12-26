NBA》約基奇56分超級大三元寫史上第一紀錄 金塊斬斷灰狼3連勝

約基奇（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA耶誕大戰，金塊MVP明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天交出56分、16籃板、15助攻的超級大三元，幫助金塊隊在主場以142比136擊敗灰狼。根據《OptaSTATS》指出，約基奇成為史上第一位單場55分以上、15籃板、15助攻的選手。

灰狼隊第三節一度落後多達16分，前三節打完以78比92落後，第四節灰狼打出一波18比4攻勢，追至1分差。金塊連拿5分擴大至6分差，灰狼一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）先是3罰全進，接著在剩下1.1秒投進底角追平三分，雙方打成115平進入延長賽。

灰狼隊先在延長賽打出9比0攻勢，約基奇、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）各回敬一顆三分，約基奇連拿7分超前比數。愛德華茲上籃打進追平，約基奇投進三分再要回領先。不過，愛德華茲在短短5秒內領到2次技術犯規，遭到驅逐出場。約基奇把握最後6罰全進，幫助金塊驚險贏得比賽。

約基奇今上場42分34秒，全場21投15中，包含三分球6投4中、23罰22中，拿到本季新高的56分，外帶16籃板、15助攻，另賞2次阻攻。金塊主控穆雷（Jamal Murray）貢獻35分10助攻，小哈德威19分，瓊斯（Spencer Jones）12分。

灰狼以愛德華茲44分最佳，另有6籃板，3次抄截，卻因吞2次技術犯規遭驅逐出場。灰狼明星前鋒藍道（Julius Randle）32分次佳，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）21分，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）9分12籃板、賞6次火鍋。里德（Naz Reid）13分，海蘭德（Bones Hyland）11分。灰狼輸球後中止近期3連勝。

