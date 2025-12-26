自由電子報
日職》徐若熙加盟軟銀鷹 葉君璋：有人離開就會有人出來

2025/12/26 14:23

徐若熙妻、子與雙親同享榮耀。（記者廖振輝攝）徐若熙妻、子與雙親同享榮耀。（記者廖振輝攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕徐若熙加盟軟銀鷹挑戰日職，王維中被戰力外轉隊台鋼雄鷹，味全龍一軍在今年季後已經少掉2位投手，總教練葉君璋卻認為，有人離開就會有人出來，這個環境就是這樣，「明年應該會有不錯的投手出現，現在不可以講太多。」

葉君璋指出，總是會有人因為徐若熙的離開變得更強，也會有人因為王維中的離開得到更多機會，包括簽下戰力外的曾仁和在內，明年投手戰力已經大致完成規劃，「球隊這幾年有很多人受傷，當然會有很大的影響，只要他們都能回來，我們的投手還是很充足的。」

葉君璋認為，徐若熙明年若在軟銀一軍初登板，因是時間點可能是中職球季中，他應該沒空飛去日本看，到時候看電視就好，軟銀對徐若熙已有規劃，明年不會硬要他在一軍投，等到準備好了才讓他出賽，雖然經典賽同意放行，還是要看身體狀況，「要不然像今年一樣又受傷，一整年就毀了。」

葉君璋表示，徐若熙能加盟軟銀，他只是有一點點影響到而已，球隊也希望透過這個機會，與軟銀有些交流，希望提升球員的能力，培養出更多好的球員，他只叫徐若熙送1個手套，「因為接他的球，接破了好幾個，他是蠻用心的，有說要送我手套。」

