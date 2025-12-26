自由電子報
棒球》5年共捐500萬給東石高中棒球隊 聯電：未來繼續支持

2025/12/26 14:59

聯華電子科技文教基金會捐贈割草機及發球機給東石高中棒球隊。（記者林宜樟攝）聯華電子科技文教基金會捐贈割草機及發球機給東石高中棒球隊。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立東石高中棒球隊是嘉義縣傳統棒球名校，今年高中木棒聯賽挺進全國四強，由於球隊每年運作經費龐大，2021年由立委蔡易餘向聯華電子董事長洪嘉聰引薦，獲得聯華電子科技文教基金會連續5年每年捐助100萬元經費，今年已是第5年；今天聯電捐贈1台割草機、4台發球機及比賽耗材裝備給棒球隊，到場代表捐贈的聯電副總郭臨伍說，聯電未來會繼續支持球隊運作。

聯電副總郭臨伍、東石高中校長蔡吉郎、東高棒球隊後援會會長陳威瀚及蔡易餘服務處執行長涂建軒等出席捐贈儀式，學校播放經典賽事回顧影片，讓來賓瞭解近年來的戰績；蔡吉郎說，5年來運用聯電捐款整建棒球隊宿舍餐廳、交誼廳、操場紅土整建、圍籬設施、場地整理、廁所、用具放置區，並採購運送器材的廂型車，加上今年的割草機、發球機及比賽耗材，感謝聯電支持基層棒球發展，球員會努力在球技、學習態度上持續成長。

郭臨伍說，董事長洪嘉聰當初從立委蔡易餘口中得知東石高中棒球隊需要經費支持，一口答應捐款，而有這5年的結緣；今年丹娜絲颱風造成學校及棒球隊設施受損，董事長非常關心復原情況，看到校園已逐步恢復，加上今天捐贈的設備，相信球隊的訓練環境會持續變得更好；今年是5年捐款最後1年，郭臨伍也說，未來聯電將持續支持棒球隊相關設備及運作，期待球隊能獲得更好的成績。

東石高中棒球隊練球設施7月遭丹娜絲颱風重創，打擊練習場等設施受損，蔡吉郎說，修繕工程招標多次流標後終於決標，將於明年1月動工修繕，而校方也與東石國中棒球隊協商借用打擊練習區練習，讓球員訓練不受影響。

聯電副總郭臨伍瞭解發球機的功能。（記者林宜樟攝）聯電副總郭臨伍瞭解發球機的功能。（記者林宜樟攝）

聯電捐贈的發球機及割草機。（記者林宜樟攝）聯電捐贈的發球機及割草機。（記者林宜樟攝）

聯華電子科技文教基金會連續5年捐贈100萬元共500萬元給東石高中棒球隊。（記者林宜樟攝）聯華電子科技文教基金會連續5年捐贈100萬元共500萬元給東石高中棒球隊。（記者林宜樟攝）

