體育 棒球 日職

日職》徐若熙加盟軟銀考量因素很多 未來目標投上大聯盟

2025/12/26 15:01

徐若熙（右）26日進行加盟日本福岡軟體銀行鷹記者會，軟銀CBO城島健司（左）送上球隊球衣、球帽，歡迎徐若熙加入。（記者廖振輝攝）徐若熙（右）26日進行加盟日本福岡軟體銀行鷹記者會，軟銀CBO城島健司（左）送上球隊球衣、球帽，歡迎徐若熙加入。（記者廖振輝攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕徐若熙放棄挑戰美職，選擇投入日職軟銀鷹的懷抱，他透露，想要去台灣人比較少的地方，強迫自己趕快適應團隊，「如果有台灣人會想說，算了，沒關係，反正有台灣人，軟銀只有張峻瑋一名台灣選手，因此做這樣的決定。」另一個原因是，徐若熙指出，軟銀周遭環境、設施、對球員的照顧都滿好的，這是他跟家人一起做的決定。

徐若熙進一步解釋，「第一考量還是家庭，我有老婆、小孩，日本會比較方便一點。」徐若熙從中職挑戰日職，有可能只是逗點，未來更遠大的目標是投上大聯盟。

徐若熙表示，之後如果有機會的話，會想挑戰更高的殿堂，這段期間仍要提升能力和經驗值，未來有沒有機會挑戰大聯盟，到時候再做決定。

去年季後古林睿煬加盟日職火腿，今年輪到徐若熙踏上旅日之路，徐若熙透露，「古林有打給我說恭喜，也說日本環境雖然好，但競爭力很強，跟台灣不一樣，要盡快適應。」

有記者打趣地問徐若熙，「18號球衣重不重？」他笑說，「沒有啦，材質還滿輕的，感覺還不錯，提醒自己要戰戰兢兢，穿上18號就要把最好的一面表現出來，證明台灣人也是有資格在日本穿上18號。」

