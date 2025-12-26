中職》入札金未證實200萬美元 丁仲緯：和軟銀交流才是重中之重

丁仲緯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍今天將「龍之子」徐若熙風光送到軟銀鷹的手中，在加盟記者會上，龍隊球團高層包含領隊丁仲緯在內，都見證徐若熙披上軟銀18號球衣的經典時刻；丁仲緯表示當初味全在回歸中職時所擬定的球隊計畫，當中很大目標是要讓球員從自家系統旅外，如今很開心看到滿好的成果出現，只是被問及這次球團入札金是否為200萬美元時，他並未證實，只強調「當初在談的時候，是把雙方交流，放在首要重點上」。

在徐若熙出席加盟記者會之前，不管日媒、台媒都已報導出推估的3年合約金額，日媒版本是3年15億日圓，台媒則是3年1000萬美元，而在記者會結束後，軟銀球團並未提供任何細節，僅證實是一紙3年合約。至於味全龍球團從軟銀獲得的入札金數字，台媒之前已報導為200萬美元，丁仲緯則表示事關兩隊權益，因此並未證實這個數字。

請繼續往下閱讀...

「其實我覺得金額是一個部分，但我們當初在談的時候，還是把雙方的交流放在首要，這是我們最看重的重點。」丁仲緯指出，當然球團會先尊重選手的意願，在確定之後，再去跟日職球團談，而在球團與球團之間溝通時，他代表味全去協商，主要看重的是雙方球團的合作。因此在會後，味全球團就立刻發出和軟銀簽訂3年協議的新聞稿，當中表示，「透過這次合作，期盼在球團經營、人才培育及球迷文化等層面持續深化交流。」

丁仲緯也談到，當初味全龍回歸中職，球隊在擬定計畫時的很大目標，「要能夠把球員從我們的系統能夠旅外。當然若熙在潛質、天賦上，都是我們首要選擇的人選。」但他不諱言，當初球隊在選徐若熙進來時，存在一定的傷勢風險，「所以在規畫上不會說一定要立刻，我們有一個長期的規畫，耐心地去執行，今天有一個算滿好的成果。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法