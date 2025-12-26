自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》入札金未證實200萬美元 丁仲緯：和軟銀交流才是重中之重

2025/12/26 15:03

丁仲緯。（資料照，記者陳志曲攝）丁仲緯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍今天將「龍之子」徐若熙風光送到軟銀鷹的手中，在加盟記者會上，龍隊球團高層包含領隊丁仲緯在內，都見證徐若熙披上軟銀18號球衣的經典時刻；丁仲緯表示當初味全在回歸中職時所擬定的球隊計畫，當中很大目標是要讓球員從自家系統旅外，如今很開心看到滿好的成果出現，只是被問及這次球團入札金是否為200萬美元時，他並未證實，只強調「當初在談的時候，是把雙方交流，放在首要重點上」。

在徐若熙出席加盟記者會之前，不管日媒、台媒都已報導出推估的3年合約金額，日媒版本是3年15億日圓，台媒則是3年1000萬美元，而在記者會結束後，軟銀球團並未提供任何細節，僅證實是一紙3年合約。至於味全龍球團從軟銀獲得的入札金數字，台媒之前已報導為200萬美元，丁仲緯則表示事關兩隊權益，因此並未證實這個數字。

「其實我覺得金額是一個部分，但我們當初在談的時候，還是把雙方的交流放在首要，這是我們最看重的重點。」丁仲緯指出，當然球團會先尊重選手的意願，在確定之後，再去跟日職球團談，而在球團與球團之間溝通時，他代表味全去協商，主要看重的是雙方球團的合作。因此在會後，味全球團就立刻發出和軟銀簽訂3年協議的新聞稿，當中表示，「透過這次合作，期盼在球團經營、人才培育及球迷文化等層面持續深化交流。」

丁仲緯也談到，當初味全龍回歸中職，球隊在擬定計畫時的很大目標，「要能夠把球員從我們的系統能夠旅外。當然若熙在潛質、天賦上，都是我們首要選擇的人選。」但他不諱言，當初球隊在選徐若熙進來時，存在一定的傷勢風險，「所以在規畫上不會說一定要立刻，我們有一個長期的規畫，耐心地去執行，今天有一個算滿好的成果。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中