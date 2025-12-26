TPBL》洛夫頓禁賽離隊風波 聯盟坦承規則疏漏開罰戰神

洛夫頓。（資料照，TPBL提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台北台新戰神洋將洛夫頓日前與新竹攻城獅之戰，因不滿判決大暴走，不但被驅逐出場，還遭聯盟禁賽2場、罰款5萬元，之後戰神卻宣告他已離隊，「罰不到也禁不了」引發外界質疑，對此聯盟坦承認規章疏漏，今出面說明並將修正補強。

此外，由於戰神在註銷洛夫頓之後，並未立即補足第4名外籍球員，已不符合外籍球員註冊規範，聯盟也將處以每日3000元的行政管理罰鍰，直到第4名外籍球員完成註冊。

聯盟說明如下：

一、關於洛夫頓個人懲處之適用原則。洛夫頓於仍具聯盟註冊身分期間，因不當行為經聯盟紀律程序處以5萬元罰款及禁賽2場。聯盟重申，上述懲處係針對球員個人行為所為之紀律處分，其適用對象為球員本人。

二、關於球員於懲處期間遭註銷之制度說明。經聯盟檢視現行規章，確認規章已明訂球員註冊與登錄之基本原則，惟未針對「球員於紀律懲處期間遭球團註銷」之情境，訂有明確之配套處理方式，此為制度上之疏漏，聯盟予以說明並將納入後續修正方向。

三、關於戰神球團未符外籍球員註冊規範之行政處置。依聯盟現行規章規定，各球團須維持4名外籍球員之註冊。經技術委員會討論，確認戰神球團於註銷洛夫頓後，未即補足第4名外籍球員，已不符外籍球員註冊規範。為維持制度一致性與競賽公平性，技術委員會決議：自戰神球團未符合外籍球員註冊規範之當日起，於完成補足第4名外籍球員註冊前，按日處以3千元之行政管理罰鍰。

四、後續作為。聯盟將於賽季結束後，全面檢討並修訂相關規章，補強球員懲處期間之註冊異動、名單影響及相應處理機制，以確保制度明確性與執行一致性。

