電子競技運動公聽會 立委促運動部研議基本法

立委羅廷瑋舉行「電子競技運動之治理架構、國際參與及制度化發展」公聽會。（方賓照攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋今日於立法院舉行「電子競技運動之治理架構、國際參與及制度化發展」公聽會，會中達成2點結論，請運動部針對電子競技運動未來發展，研議以基本法作為制度基礎的可行性，並就中央權責劃分、選手培育支持及國際參與機制等重點面向，於3個月內提出整體政策評估與規劃建議書面報告；另請勞動部針對電競選手的工作時間與自主訓練如何去做排定，並協助戰隊、協會釐清。

羅廷瑋指出，隨著電子競技快速發展並正式納入亞運等國際綜合性運動賽會，台灣選手參與國際電競賽事已逐漸趨於常態，相關賽事培訓、選手養成與代表隊組訓，也成為政府政策必須長期面對的重要課題。公聽會邀集學者專家與產業界代表，針對電競治理架構、國際參與與制度化發展方向進行討論，期盼為台灣電競建立更穩定、可長期運作的政策基礎。

羅廷瑋表示，去年曾針對電子競技人才培育、選手職涯與產業發展等議題進行討論，從第一線實務聽到選手與產業的真實回饋。然而，隨著電競持續發展，若僅依賴零散、短期的政策措施，已難以回應長期且結構性的需求。電競已不再只是單一產業或階段性現象，而是結合運動、科技與國際交流的新興運動項目，必須以長期制度思維來面對。

羅廷瑋說，從實務面觀察，電子競技同時涉及運動政策、教育推廣與產業發展等多個面向，但現行推動方式仍以個別計畫為主，在治理架構、資源整合與政策延續性上，仍有進一步制度化的必要。地方政府在實際推動相關政策時，也經常面臨缺乏明確依循架構的情形。

羅廷瑋提及，隨著國際賽事參與日益常態化，如何完善選拔、培訓與參賽制度，並確保選手權益，已成為政策設計無法迴避的關鍵課題；是否有必要透過更明確的制度設計，整合治理架構、穩定政策推動方向，包括研議制定《電子競技運動基本法》，作為跨部會協調、政策延續與整體發展的基礎法制，以及現行《運動產業發展條例》是否足以支撐電競朝向制度化、長期化發展，均有待全面檢視與討論。

中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮指出，實務上電競在國際賽事參與、培訓節奏與資源支持，仍面臨制度定位不明與跨部會協調不足的問題。除亞運體系外，非綜合型國際賽事與交流活動缺乏明確窗口，培訓與補助時程也欠缺可預期性，增加第一線單位規劃與營運壓力。

Deep Cross Gaming 戰隊營運總監孫鼎鉉表示，電競雖早已納入《運動產業發展條例》，但相關制度對戰隊實務經營的實際效益仍有待檢視，包含企業投入可抵稅等配套措施，是否真正被隊伍運用、是否發揮扶植效果，亟需持續追蹤與評估。此外，戰隊經營除運動競技本身外，亦高度仰賴賽事營運、行銷與國際交流支持。

羅廷瑋強調，電子競技的發展並非一蹴可幾，而是一項需要長期規劃與制度支撐的政策工程。唯有及早盤點現行制度落差，逐步補齊治理架構，讓相關政策具備延續性與可預期性，才能讓選手安心投入、產業穩健發展，並在制度支持下，持續強化台灣在國際電競領域的競爭力與能見度。

