HBL》又有大三元！彰縣成功主控余玄騰創紀錄 帶隊保8強希望

〔記者林岳甫／屏東報導〕彰縣成功高中高二主控余玄騰，今天在家鄉屏東縣立體育館完成高中生涯首次「大三元」，率成功以97：64戰勝三重商工，在114學年HBL男子甲級12強複賽取得2勝2敗，保有直接晉級8強的機會。

國小有著圓滾滾身材的余玄騰，最重曾達到86公斤，不過當時已展現優異的傳球視野，也讓教練馬澤閎決定找這位來自屏東的小孩北上打球。為了提升競爭力，余玄騰從國中就開始透過跑步、飲食控管開始減重，加上國中階段從165公分開始剛好有抽高，如今擁有180公分、78公斤的標準身材。

上屆還是菜鳥的余玄騰，首度站上12強舞台相當緊張，如今升上高二已從從容容游刃有餘應付場上各式狀況，也是彰縣成功後場頭號主力。余玄騰此仗就穩定控制攻守節奏，最終也繳出10分、11籃板、11助攻的大三元成績單，且他其實還外帶7抄截，馬澤閎就透露，「其實余玄騰的抄截能力很好，很能提前判斷對手的傳球路線。」

除了余玄騰展現全能身手，外籍生派翠克砍21分，張承曄繳出18分、10籃板和5助攻，周宥璟斬獲19分、9籃板，王家程13分、7籃板。

