自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》又有大三元！彰縣成功主控余玄騰創紀錄 帶隊保8強希望

2025/12/26 16:30

彰縣成功高中高二主控余玄騰，完成高中生涯首次「大三元」。（高中體總提供）彰縣成功高中高二主控余玄騰，完成高中生涯首次「大三元」。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／屏東報導〕彰縣成功高中高二主控余玄騰，今天在家鄉屏東縣立體育館完成高中生涯首次「大三元」，率成功以97：64戰勝三重商工，在114學年HBL男子甲級12強複賽取得2勝2敗，保有直接晉級8強的機會。

國小有著圓滾滾身材的余玄騰，最重曾達到86公斤，不過當時已展現優異的傳球視野，也讓教練馬澤閎決定找這位來自屏東的小孩北上打球。為了提升競爭力，余玄騰從國中就開始透過跑步、飲食控管開始減重，加上國中階段從165公分開始剛好有抽高，如今擁有180公分、78公斤的標準身材。

上屆還是菜鳥的余玄騰，首度站上12強舞台相當緊張，如今升上高二已從從容容游刃有餘應付場上各式狀況，也是彰縣成功後場頭號主力。余玄騰此仗就穩定控制攻守節奏，最終也繳出10分、11籃板、11助攻的大三元成績單，且他其實還外帶7抄截，馬澤閎就透露，「其實余玄騰的抄截能力很好，很能提前判斷對手的傳球路線。」

除了余玄騰展現全能身手，外籍生派翠克砍21分，張承曄繳出18分、10籃板和5助攻，周宥璟斬獲19分、9籃板，王家程13分、7籃板。

彰縣成功高中高二主控余玄騰，完成高中生涯首次「大三元」。（高中體總提供）彰縣成功高中高二主控余玄騰，完成高中生涯首次「大三元」。（高中體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中