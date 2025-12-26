自由電子報
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯

2025/12/26 16:34

牟禮翔。（記者陳逸寬攝）牟禮翔。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。

牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞下1次三振，今對北海道聯隊找回打擊手感，首打席就擊出紮實安打，單場3打席2度上壘。談到昨晚對戰平鎮，牟禮翔直言，在日本很少見平鎮投手這種直球速度，「直球尾勁好、滑球也會跑，讓我累積很多經驗。」

牟禮翔來自九州國際大付高校，至今高校生涯已夯出24發全壘打，且有半數都是飛出中外野，堪稱全壘打型打者，外帶50公尺可跑出6秒的快腿，已受到職業球隊廣大注目，而鈴木一朗上月客座指導牟禮翔的母校九州国際大付高校，也對高2的牟禮翔練打印象深刻，「すごい球、打つね！（擊球很不錯欸！）」隨後送上自己使用的白樺木棒。

牟禮翔直言，能被大聯盟活躍的一朗稱讚非常開心，自己也更有自信，「他教了我很多東西，像是傳球如何讓球投得更直、如何運用右肩傳球，還有就是打擊的好球帶，一朗比較屬於安打型打者，跟我類型不太一樣，但有特別指導我如何選球。」

談到一朗的球棒，牟禮翔表示，白樺木跟風木棒不太一樣，比較有彈性，擊球比較好帶球，但也比較容易斷掉。

牟禮翔。（記者陳逸寬攝）牟禮翔。（記者陳逸寬攝）

