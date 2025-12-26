HBL》同日兩個大三元！潘彥銘寫紀錄 松山高中4連勝闖8強

松山高中隊長潘彥銘完成大三元。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／屏東報導〕衛冕軍松山高中今天在114學年HBL男子甲級12強複賽，克服最多13分落後，於第4節打出32：9攻勢，最終以82：71逆轉東山高中，以4連勝之姿挺進8強，且隊長潘彥銘在隊友齊心協力幫忙，也完成生涯首次大三元，HBL男子組同日兩度大三元更是史上首見的狀況。

松山在前3節表現不佳，無法打出擅長的攻守轉換，整個節奏都被東山帶走，不過葉韋喬在末節希望球員把握最後10分鐘，展現平時訓練成果；身為隊長的潘彥銘鼓勵隊友別輕易放棄，衛冕軍就眾志成城打出逆轉勝。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，潘彥銘在最後2分鐘只差1助攻就可以完成大三元，當教練團告知這項消息，他第一時間反應是沒有太想拚。潘彥銘賽後解釋，「我覺得球隊贏球比較重要，個人紀錄就還好而已。」

不過，教練葉韋喬認為，能寫下大三元的機會很難得，就不斷鼓勵潘彥銘，隊友們更是努力替潘彥銘爭取機會，其中另一位隊長劉廷寬搶下進攻籃板，就趕緊傳給潘彥銘，而潘彥銘再把球送給空檔的陳彥瑜並完成進球，當潘彥銘確定大三元，全隊當下都一起跳起來慶祝。

潘彥銘11分、11籃板和10助攻，陳彥瑜16分、5籃板和4助攻，任語璿17分、8籃板及5助攻，至於劉廷寬此仗熄火僅拿4分、7籃板，但最後賣命搶下進攻籃板十分珍貴，他說：「我和彥銘都是隊長，幫助他是一定要的。」

松山高中隊長潘彥銘完成大三元。（高中體總提供）

松山高中隊長潘彥銘完成大三元。（高中體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法