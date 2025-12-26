拳擊》IRON FIST環太平洋職業拳擊賽明登場 台大學霸、輔導長參戰

左為歐盈盈，右羅于婷。（中華拳擊總會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕明天（27日）在台中金典酒店舉行的2025 IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽，今天（26日）完成過磅儀式，參戰選手來自各行各業，還有台灣大學準博士以及職業軍人，同時還將上演前香港拳擊國手歐盈盈對地主的羅于婷的「復仇賽」。

IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽最大特色，除屬職業賽規模，選手不一定科班出身，但都有系統且長時間在各自拳館受訓，有一定參賽經驗。

沈旻言剩半年就從台灣大學生化科學研究所畢業，現正是畢業前最忙碌階段，但為實現登上職業賽舞台的夢想，在學業與訓練蠟燭兩頭燒，明天對手是張詠智。

就讀逢甲大學時才接觸拳擊的沈旻言，最初是學散打的朋友介紹，因緣際會認識台灣體大拳擊隊教練王中原後開始學拳，同時也練泰拳。

「19歲才開始練，家裡一開始還不太支持，考上博班後更不希望我打，但我想要圓一個夢！」沈旻言在博班一年級時就想打職業賽，但當時成績不好，一直無法出線，意志很消沉，還胖了20公斤。

畢業在即，之後打算創業以及當大學講師，沈旻言預料將來生活會非常忙碌，「所以當給自己一個目標，為參賽而減肥，試試看能不能踏上職業賽擂台。」

「格鬥很需要靠觀察與感覺，做實驗也是，只是動態與靜態的差別，希望做實驗培養出的高專注度跟善於觀察的能力，可以成為我的優勢，明天有好的發揮，完成我的夢想。」

許誌宸剛從國防大學畢業，現於台南的營區擔任輔導長，去年還是國防大學新聞系學生時，就參加過IRON FIST賽事，當時落敗還受傷送醫。

今年捲土重來，已在營區服務的許誌宸，訓練沒過去方便，「營區內找空檔自己練，就比較偏體能，休假再至拳館訓練。」

許誌宸表示，第一年任官，明天的比賽希望為自己這一年的忙碌畫下一個漂亮的句點，明天的對手是何哲均。

「因剛任官，之後要把心力放在軍職上，等到穩定後，再看看有沒有機會出來打比賽，我不希望說明天是最後一場比賽，因為我一直有在訓練，只是得暫時停一下專心工作。」

歐盈盈去年在 IRON FIST賽事敗給羅于婷，台裔港籍的她曾代表香港參加過2020東京奧運與2024巴黎奧運拳擊資格賽，雖挑戰失利，但持續在職業賽活躍。

41歲的歐盈盈在拳擊算「大齡新人」，一直對技擊運動有興趣，但家人反對，直到成年可以自己做主，30歲才開始練泰拳。

她在泰拳領域成績頗佳，在香港被封為「東亞泰拳天后」，直到達36歲參賽年齡上限後才改練拳擊，然後就朝奧運發起挑戰。

「上次落敗是比較晚進入狀態，這次也提早備戰，看有沒有機會討回來。」因年紀也大，歐盈盈也知曉選手生涯無法持續太久，她說：「希望再打個兩三年，看看能不能打到腰帶賽的層級，算是給自己一個目標跟練下去的動力吧！」

羅于婷是亞錦賽國手，身為台灣體大拳擊隊四年級生的她表示前次交手，是自己職業賽處女秀，沒有發揮很好，希望這次能零失誤完美發揮。

「我也是第一次在聲光效果十足，觀眾離擂台那麼近的場地比賽，還要走出場。」她笑說：「我覺得屆時出場走那段路，會比我打比賽還緊張！」

比賽明晚6點於金典酒店開打，共8場比賽，有來自泰國、日本與香港好手參賽，且提供自助餐點，目前所有觀戰桌次已全數額滿。

左為許誌宸，右為何哲均。（中華拳擊總會提供）

左為張詠誌，右為沈旻言。（中華拳擊總會提供）

