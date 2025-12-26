網球》史薇泰克直落2復仇蕾巴金娜 世界洲際對抗賽開胡

史薇泰克。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年終歲末，首屆世界網球洲際對抗賽（WTCC）在深圳進行，前波蘭世界球后史薇泰克（Iga Swiatek）展現絕佳狀態甜蜜復仇，6：3、6：3擊敗上月WTA利雅德年終總決賽冠軍的哈薩克勁敵蕾巴金娜（Elena Rybakina），持續為下月澳洲公開賽的大滿貫重頭戲暖身。

11月初年終賽小組賽，史薇泰克歷經3盤拉鋸慘遭蕾巴金娜大逆轉，決勝盤更意外難得苦吞「貝果」，如今年底再相逢，她把握機會討回顏面，開賽2度破發先馳得盤；次盤第5局蕾巴金娜雖然突破取得3：2領先，不過史薇泰克隨即強勢滅火，連破帶保橫掃4局，直落2鎖定勝利，週六這位大滿貫6冠名將即將對決中國地主王欣瑜。

請繼續往下閱讀...

世界洲際對抗賽沒職業積分，屬邀請賽性質，仿效拉沃盃採「歐洲隊VS世界隊」模式，展開男單、女單及雙打賽事。歐洲隊由史薇泰克、瑞士班西琪（Belinda Bencic）、義大利科博利（Flavio Cobolli ）、摩納哥瓦舍羅（Valentin Vacherot）組軍；世界隊包括蕾巴金娜、王欣瑜、俄國盧布列夫（Andrey Rublev）、中國張之臻等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法