NBA快艇面對拓荒者、三上悠亞首登場 今日賽事預告與轉播

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有1場轉播，近期打出2連勝的快艇要踢館拓荒者，尋求拉出3連勝，球迷記得準時收看。

台日高中棒球對抗賽來到最終日，下午2點由羅東高工出戰九州聯隊，晚間6點則是平鎮高中對上北海道聯隊，喜愛棒球的朋友別錯過轉播。

TPBL有2場賽事，首場夢想家交手戰神，最大焦點就是夢想家「最強外援」三上悠亞將登場。日本性感女神三上悠亞去年以「一日啦啦隊成員」身份現身夢想家主場，深受球迷喜愛，此次回歸成為Formosa Sexy正式成員，將帶動許多話題。而另一地賽事，則為攻城獅對決國王。

NBA

11：00 快艇 VS 拓荒者

轉播：緯來體育

中信盃台日高中棒球對抗賽

14：00 羅東高工 VS 九州聯隊

18：00 平鎮高中 VS 北海道聯隊

轉播：愛爾達體育3台、緯來育樂

HBL

13：30 東山高中 VS 彰縣成功 男生複賽

15：10 東泰高中 VS 能仁家商 男生複賽

16：50 南山高中 VS 松山高中 男生複賽

18：30 光復高中 VS 南湖高中 男生複賽

轉播：愛爾達體育1台

TPBL

14：30 戰神VS夢想家

17：00 攻城獅VS國王

轉播：緯來體育

PLG

17:00 領航猿VS洋基 MOMOTV

TPVL

18:30 台中連莊 VS 台鋼天鷹 愛爾達體育4台

