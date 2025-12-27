網球》納達爾當球王艾卡拉茲新教練？退役傳奇球星回應了

納達爾（左起）與艾卡拉茲。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年輕西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與合作多年的同胞教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）突然分道揚鑣，外界傳出已退役的納達爾（Rafael Nadal）是最佳接棒人選聲音，對此「紅土之王」認為，目前或許還不是時候。

艾卡拉茲的啟蒙教練桑托斯（Carlos Santos），近來提出「納達爾會是絕佳教練」看法，直言「就艾卡拉茲的成長經歷、價值觀、性格和謙遜而言，這對他和身邊的人都非常有益。」至於納達爾則在接受《阿斯報》採訪時，語帶保留地回應：「生活往往會有許多變化，尤其當你有了小朋友之後，對生活的看法將隨著時間推移而改變。當教練意味著要經常旅行，而這並不適合我現在的生活……我才剛退休不久，現在考慮這些還為時過早。」

儘管許多人把納達爾視為理想導師，尤其這位大滿貫22冠的傳奇巨星，正是艾卡拉茲兒時偶像，2024年巴黎奧運老少還破天荒組成夢幻男雙出擊，只不過39歲的「蠻牛」認為，時機尚未成熟，畢竟自己仍有2個寶貝兒子要照顧，加上仍在適應新的家庭生活節奏，暫時不打算擔任教練職務，但他也對未來保持開放態度，不排除任何可能性。

