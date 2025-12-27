自由電子報
NBA》又倒了！打10分鐘就傷退的AD傷勢出爐 將缺陣數場比賽

2025/12/27 07:48

獨行俠明星長人A.戴維斯受傷。（資料照，路透）獨行俠明星長人A.戴維斯受傷。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠明星長人A.戴維斯（Anthony Davis）昨天在耶誕大戰面對勇士，僅打10分53秒就因右側腹股溝不適退場，獨行俠最後以116比126輸球。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，A.戴維斯的傷勢為輕微腹股溝拉傷，預計將缺席數場比賽。

A.戴維斯昨天在比賽第二節剩下8分50秒時，他嘗試衝刺接快攻長傳，卻因為突然感到不適、並停下腳步，他一跛一跛地走向板凳，接著主動要求換人，就再也沒有回到球場，留下3分、3籃板，2次阻攻的表現。

《ESPN》指出，A.戴維斯的傷勢將每日接受評估，本季獨行俠對傷勢採取相當謹慎的處理方式，尤其是在A.戴維斯的身上。

獨行俠明星長人A.戴維斯。（資料照，法新社）獨行俠明星長人A.戴維斯。（資料照，法新社）

A.戴維斯在今年2月與東契奇（Luka Doncic）互換東家，讓A.戴維斯來到達拉斯。但A.戴維斯為獨行俠首戰出現內收肌拉傷，讓他因此缺席18場比賽。這個賽季A.戴維斯也因小腿拉傷，缺席14場比賽。

本季A.戴維斯出賽時，獨行俠的戰績為8勝8敗，而當他缺陣時，戰績為4勝12敗。獨行俠本季戰績12勝20敗排西部第11名。

A.戴維斯本季因傷只打16場比賽，平均每場貢獻20.5分、10.9籃板、1.6次阻攻。

