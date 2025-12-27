NBA》湖人慘敗火箭讓教頭開罵 遭球評狠酸：永遠都是別人的錯

瑞迪克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊昨天在耶誕大戰以96比119慘敗火箭，紫金大軍苦吞3連敗。湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）賽後受訪直言球隊目前是一支很糟糕的球隊。前雷霆隊中鋒、目前擔任球評的柏金斯（Kendrick Perkins），今天在ESPN的節目「Get Up」中批評瑞迪克，「永遠都是別人的錯，從來不是瑞迪克的錯」。

瑞迪克昨天賽後受訪時，「今天有兩個詞就是努力和執行力，當我們在這兩方面都做到高水準時，我們是一支很棒的籃球隊。當我們沒有做到時，我們是一支很糟糕的籃球隊。」

柏金斯今在節目中批評瑞迪克的這番言論，「我昨晚看比賽，有沒有看到詹姆斯（LeBron Jame）整場在鬧情緒？有沒有看到LeBron糟糕的肢體語言？當然有。我有沒有看到他在防守端不夠投入、回防很慢，在一場明知道對方很愛搶進攻籃板、衝搶籃板的比賽中，只抓2顆籃板？我有沒有看到你們最好的當家球星東契奇（Luka Doncic）在每次響哨後都在抱怨？」

「但JJ，問題是，為何他們不在乎？為何他們沒有努力打球？為何他們在防守端一點都不想競爭？」柏金斯說，「你是教練，這些都反映在你身上。當你的球隊沒有回應，沒有全力在防守端競爭、沒有認真打球，這就是在說他們不聽你的，或者他們對你有點不尊重。所以，整支球隊上下都必須擔起責任。」

湖人隊目前以19勝10敗排西部第四，但近期吞3連敗、過去10場吞下6敗。

