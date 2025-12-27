自由電子報
MLB》「宇宙道奇」拚三連霸的隱憂？ 美媒點出關鍵數字「30.7」

2025/12/27 09:37

大谷翔平（中）。（資料照，路透）大谷翔平（中）。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今年達成二連霸偉業，明年要力拚三連霸的壯舉。美媒《ESPN》指出，道奇隊今年野手群陣容的平均年齡30.7歲，這是全大聯盟最年長的野手陣容，這些野手群有可能隨著年紀增長導致表現出現下滑。

《ESPN》專欄作家舒恩菲爾德（David Schoenfield）撰文分析，2025年道奇隊的問題在於牛棚，但道奇在自由市場簽下頂級終結者狄亞茲（Edwin Diaz）做補強。道奇牛棚仍有不少火球派投手，預期下賽季會更好。

根據知名數據網站《Baseball Reference》以出賽時間加權計算，道奇隊2025年的野手平均年齡為30.7歲，這是全大聯盟最年長的野手陣容，這群野手群依然很有戰力，主要歸功於日本巨星大谷翔平，而且整個大聯盟中，只有洋基隊的得分比道奇還多。（註：洋基2025年團隊得分為849分，道奇則為825分）

舒恩菲爾德提到，如果2026年道奇被認為「並非不可擊敗」，原因很可能就在於這群野手群隨著年齡增長而出現成績下滑。道奇隊在2023年的團隊得分為906分，2024年下滑至842分，2025年為825分，「請注意，這還是2024年加入大谷翔平的情況下。」

該文指出，道奇明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）依然出色，但明年迎來36歲的賽季；道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）也是36歲；道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）滿33歲，剛經歷生涯最差的一個賽季；外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）滿33歲，剛打出上壘率僅0.284的賽季。

舒恩菲爾德認為，道奇隊在休賽季已經補強牛棚，接下來要看他們是否會增加進攻火力，或是至少讓球隊陣容更年輕一點。

