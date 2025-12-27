自由電子報
NBA》談詹皇防守不積極、肢體語言糟 球評：與湖人的關係已走到盡頭

2025/12/27 10:50

詹姆斯。（資料照，法新社）詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人40歲球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）昨天在耶誕大戰交出18分，但全場正負值「-33」是湖人生涯最慘，湖人最後以96比119慘敗火箭。曾在騎士隊與詹姆斯當過隊友、目前擔任球評的柏金斯（Kendrick Perkins），今天在ESPN的節目「First Take」中認為，湖人隊應該要交易掉詹姆斯。

柏金斯今天在節目中表示，「看了昨天那場比賽，我曾是詹姆斯的隊友...我了解這個人，當他沒有投入、或是心情不好時，這會反映在他的肢體語言上...而昨晚，他的肢體語言很糟，他完全沒有投入，一直鬧情緒，無精打采地在場上走來走去，他還不停抱怨。」

「詹姆斯和湖人隊的關係已經走到盡頭。他們需要找到解決辦法，而這個解決辦法就是他不再披上洛杉磯湖人隊的球衣。」柏金斯說道。

柏金斯指出，詹姆斯生涯打過多次的總冠軍賽，「他很清楚球隊陣容是否強大，他的經紀人保羅（Rich Paul）才剛說湖人隊不是冠軍競爭者，如果保羅這樣說，那他們兩人都這麼認為。」

詹姆斯本季因坐骨神經痛缺席16場，本季出賽13場，場均20.2分、5.1顆籃板、6.8次助攻。

湖人隊本季戰績19勝10敗排西部第四，但近期吞3連敗。

