MLB》讚大谷翔平持續進化、更難對付！ 官網作家解析強大之處

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平今年重拾「投打二刀流」，打擊上仍締造55轟、102分打點的恐怖成績，讓他連三年榮獲年度MVP。大聯盟官網作家馬怪爾（Brent Maguire）分析，「打者翔平」為何難以對付，認為他已經是棒球界最全面的打者之一。

官網指出，大谷翔平在旅美前三個賽季效力天使隊時，面對速球的長打率高達5成86，並在556個打席中擊出36轟。然而，大谷面對變化球、有時間差的球種，對於這些非速球系球種的長打率為3成96、只敲11發全壘打。

但大谷翔平在2021年天使隊時期迎來大爆發，「打者翔平」在2021年面對速球的長打率為6成60、對非速球系球種的長打率為5成57；今年大谷面對速球的長打率為6成48，對非速球系的長打為5成95。

官網提到，自2024年以來，無論全壘打產量、整體進攻的貢獻，大谷翔平在面對速球、變化球、有時間差的球種的球種上，都是聯盟前五的打者。馬怪爾分析，「這種對所有球種都如此出色的打擊表現，讓投手群備感壓力，尤其考慮到大谷翔平身邊的打線支援。」

大谷翔平在2025年賽季，面對20個打席以上的球種共有8種，其中對7顆球種的長打率至少有5成71，唯一低於長打率5成的球種是49個打席面對橫掃球，其長打率也有4成88。

大谷翔平在旅美前期受到左投壓制，2018年菜鳥年僅對左投敲2轟、2019年有3轟，2021年賽季大增至18轟，近兩年對左投各有12轟、15轟。馬怪爾分析，大谷翔平在2018年至2020年面對左投的被三振率為31.1％，而從2021年至2025年，這項數據下降至26.7％。

馬怪爾提到，隨著大谷翔平成為超級巨星強打，能夠應對左、右投的各種球路，他擊出飛球的比率也開始增加。

大谷翔平在2018年擊出飛球的比率為56％，但他在2019年、2020年賽季擊出飛球的比率略高於50％，而2021年大谷擊出飛球的比率大升至59.9％，自2021年以來大谷約有60％的擊球打到空中，這段期間累積233轟，全大聯盟僅次於洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）的249轟。

