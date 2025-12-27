自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》讚大谷翔平持續進化、更難對付！ 官網作家解析強大之處

2025/12/27 13:38

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平今年重拾「投打二刀流」，打擊上仍締造55轟、102分打點的恐怖成績，讓他連三年榮獲年度MVP。大聯盟官網作家馬怪爾（Brent Maguire）分析，「打者翔平」為何難以對付，認為他已經是棒球界最全面的打者之一。

官網指出，大谷翔平在旅美前三個賽季效力天使隊時，面對速球的長打率高達5成86，並在556個打席中擊出36轟。然而，大谷面對變化球、有時間差的球種，對於這些非速球系球種的長打率為3成96、只敲11發全壘打。

但大谷翔平在2021年天使隊時期迎來大爆發，「打者翔平」在2021年面對速球的長打率為6成60、對非速球系球種的長打率為5成57；今年大谷面對速球的長打率為6成48，對非速球系的長打為5成95。

官網提到，自2024年以來，無論全壘打產量、整體進攻的貢獻，大谷翔平在面對速球、變化球、有時間差的球種的球種上，都是聯盟前五的打者。馬怪爾分析，「這種對所有球種都如此出色的打擊表現，讓投手群備感壓力，尤其考慮到大谷翔平身邊的打線支援。」

大谷翔平在2025年賽季，面對20個打席以上的球種共有8種，其中對7顆球種的長打率至少有5成71，唯一低於長打率5成的球種是49個打席面對橫掃球，其長打率也有4成88。

大谷翔平在旅美前期受到左投壓制，2018年菜鳥年僅對左投敲2轟、2019年有3轟，2021年賽季大增至18轟，近兩年對左投各有12轟、15轟。馬怪爾分析，大谷翔平在2018年至2020年面對左投的被三振率為31.1％，而從2021年至2025年，這項數據下降至26.7％。

馬怪爾提到，隨著大谷翔平成為超級巨星強打，能夠應對左、右投的各種球路，他擊出飛球的比率也開始增加。

大谷翔平在2018年擊出飛球的比率為56％，但他在2019年、2020年賽季擊出飛球的比率略高於50％，而2021年大谷擊出飛球的比率大升至59.9％，自2021年以來大谷約有60％的擊球打到空中，這段期間累積233轟，全大聯盟僅次於洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）的249轟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中