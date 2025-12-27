自由電子報
NBA》湖人頭大！「鄉村曼巴」里維斯傷勢不輕 恐缺陣至少1個月

2025/12/27 10:06

里維斯。（資料照，路透）里維斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人27歲主力後衛「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）昨天在耶誕大戰提前傷退，紫金大軍最後以96比119慘敗火箭。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，里維斯的傷勢為左小腿腓腸肌二級拉傷，將在四週後重新評估傷勢。

里維斯近期才遇到左小腿拉傷缺席3場比賽，直到美國時間12月23日才歸隊。但里維斯昨天在耶誕大戰上場打15分鐘，留下12分、1顆籃板、1次助攻、1次阻攻的數據因傷退場。如今里維斯因傷缺陣至少四週，嚴重影響對湖人隊的戰力。

身為本季紫金大軍第二號得分手，里維斯本季出賽23場有22場先發，場均26.6分、6.3次助攻、5.2顆籃板都是生涯新高，平均投籃命率為50.7％，三分球平均命中率為36.5％。

湖人隊本季戰績19勝10敗排西部第四，近期吞下3連敗，過去10戰只拿到4勝。

