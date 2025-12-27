自由電子報
NBA》布朗拿30分助綠衫軍4連勝 溜馬慘吞7連敗、戰績全聯盟最爛

2025/12/27 11:28

塞爾提克球星J.布朗（中）。（美聯社）塞爾提克球星J.布朗（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克球星J.布朗（Jaylen Brown）今天拿到30分，綠衫軍全場砍進20顆三分球，幫助塞爾提克在客場以140比122輕取溜馬，綠衫軍收4連勝居東部第三，溜馬跌至東部墊底。

塞爾提克首節一度落後15分，第二節綠衫軍打出單節47分的高分，包含派理查德（Payton Pritchard）獨拿14分、團隊單節投進6顆三分球，幫助塞爾提克半場打完以75比61領先。

易籃後，塞爾提克射手豪瑟（Sam Hauser）砍進4顆三分、單節獨得14分，助綠衫軍前三節打完領先20分。末節J.布朗在剩下5分43秒砍進三分後，助綠衫軍取得129比101領先，雙方相差28分是全場最大一刻，塞爾提克最終收下4連勝。

J.布朗全場20投13中，拿到30分，另有4次抄截。派理查德貢獻29分9藍，D.懷特（Derrick White）也有21分6助攻5籃板。替補出發的豪瑟單場砍進7顆三分球、全場進帳23分，中鋒賈薩（Luka Garza）也有15分。

溜馬全隊5人得分上雙，以內姆哈德（Andrew Nembhard）18分8助攻最佳。溜馬輸球吞7連敗，上季闖進總冠軍賽的溜馬目前以6勝25敗居東部墊底、同時也是全聯盟戰績最差球隊。

派理查德（中）。（美聯社）派理查德（中）。（美聯社）

