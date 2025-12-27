自由電子報
體育 即時新聞

NBA》弱旅巫師砍本季新高138分、擺脫墊底 讓暴龍近13戰吞9敗

2025/12/27 12:03

巫師K.喬治。（美聯社）巫師K.喬治。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暫居東部第四的多倫多暴龍，今天卻在客場以117比138慘敗東部弱旅巫師，暴龍近13場狂輸9場，而巫師中止2連敗、加上溜馬輸球，讓巫師擺脫墊底。

暴龍近期受到傷兵影響，此戰少了主力前鋒巴瑞特（RJ Barrett）、中鋒博爾特（Jakob Poeltl），半場打完落後10分，第三節暴龍打出單節38分的分數，一度追至1分差，前三節打完暴龍以100比102落後。

未料暴龍第四節進攻降溫只拿17分，反觀巫師隊多點開花，K.喬治（Kyshawn George）、麥考倫（C.J. McCollum）、卡林頓（Bub Carrington）、卡林頓（Bub Carrington）合拿21分，團隊單節拿36分，讓巫師最終贏球中止2連敗。

英葛蘭（右）。（路透）英葛蘭（右）。（路透）

巫師團隊6人得分上雙，K.喬治23分6籃板，麥考倫21分4助攻，庫利巴利（Bilal Coulibaly）21分8籃板3抄截，薩爾（Alex Sarr）15分、賞3次阻攻。卡林頓（Bub Carrington）15分，崔‧強森（Trey Johnson）12分。巫師此戰拿138分是本季單場新高。

暴龍全場也有5人得分上雙，以英葛蘭（Brandon Ingram）29分最佳，奎克利（Immanuel Quickley）次高，華特（Ja'Kobe Walter）替補出發拿15分，巴恩斯（Scottie Barnes）14分，馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）13分。本季每場平均被對手拿112.5分的暴龍，今天卻遭巫師砍138分。

