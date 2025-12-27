自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》布克拿30分助太陽近4戰3勝 鵜鶘團隊罰丟17球成敗因

2025/12/27 12:32

布克。（路透）布克。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太陽隊球星布克（Devin Booker）今天砍進30分，幫助太陽隊在客場以115比108擊敗鵜鶘。太陽收下2連勝暫居西部第七，前一陣子5連勝的鵜鶘隊則吞2連敗、仍排西部倒數第二的位置。

前三節打完太陽以81比80領先，第四節剩下4分58秒時，太陽隊還落後3分，這時太陽隊打出一波18比8攻勢鎖定勝利，布克在末節跳出，單節獨拿12分，中鋒威廉斯（Mark Williams）也貢獻10分，幫助太陽近4戰拿到3勝。

太陽全隊4人得分上雙，布克全場16投10中拿到30分，另有9顆籃板、5次助攻、2次抄截。威廉斯貢獻24分13籃板，後衛吉萊斯皮（Collin Gillespie）16分，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）14分。

太陽團隊三分球40投僅8中、其命中率僅20％，但靠團隊抓下52顆籃板包含17顆進攻籃板，製造更多二波進攻機會，反觀鵜鶘團隊只有38顆籃板。

鵜鶘「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）替補出發拿20分是全場最高，墨菲（Trey Murphy III）、波爾（Jordan Poole）各拿19分，阿瓦拉多（Jose Alvarado）11分。鵜鶘隊全場罰球42罰僅25中、其命中率只有60％，成為輸球原因之一。鵜鶘目前仍以8勝24敗居西部倒數第二。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中