NBA》布克拿30分助太陽近4戰3勝 鵜鶘團隊罰丟17球成敗因

布克。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太陽隊球星布克（Devin Booker）今天砍進30分，幫助太陽隊在客場以115比108擊敗鵜鶘。太陽收下2連勝暫居西部第七，前一陣子5連勝的鵜鶘隊則吞2連敗、仍排西部倒數第二的位置。

前三節打完太陽以81比80領先，第四節剩下4分58秒時，太陽隊還落後3分，這時太陽隊打出一波18比8攻勢鎖定勝利，布克在末節跳出，單節獨拿12分，中鋒威廉斯（Mark Williams）也貢獻10分，幫助太陽近4戰拿到3勝。

請繼續往下閱讀...

太陽全隊4人得分上雙，布克全場16投10中拿到30分，另有9顆籃板、5次助攻、2次抄截。威廉斯貢獻24分13籃板，後衛吉萊斯皮（Collin Gillespie）16分，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）14分。

太陽團隊三分球40投僅8中、其命中率僅20％，但靠團隊抓下52顆籃板包含17顆進攻籃板，製造更多二波進攻機會，反觀鵜鶘團隊只有38顆籃板。

鵜鶘「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）替補出發拿20分是全場最高，墨菲（Trey Murphy III）、波爾（Jordan Poole）各拿19分，阿瓦拉多（Jose Alvarado）11分。鵜鶘隊全場罰球42罰僅25中、其命中率只有60％，成為輸球原因之一。鵜鶘目前仍以8勝24敗居西部倒數第二。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法