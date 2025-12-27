NBA》恩比德遭公牛史密斯顏扣 七六人「三巨頭」合體卻一勝難求

公牛前鋒J.史密斯（左）灌籃得分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人「三巨頭」恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）、P.喬治（Paul George）今天合體出擊，最後卻在客場以102比109遭公牛逆轉。本季七六人「三巨頭」聯手出擊，其戰績卻是0勝4敗。

前三節打完七六人以85比81領先，第四節公牛打出一波11比8攻勢追至1分差，這時七六人靠馬克西、恩比德聯手拿分，在剩下2分45秒時還以102比99領先，未料這時七六人進攻大當機沒有再拿分，公牛前鋒J.史密斯（Jalen Smith）在剩下2分31秒時，從底角衝至禁區、在恩比德的面前「顏扣」，接著J.史密斯再砍進三分超前比數，公牛最後2分多鐘內連拿10分收下5連勝。

請繼續往下閱讀...

恩比德（左）、馬克西（右）。（美聯社）

公牛全場6人得分上雙，T.瓊斯（Tyus Jones）、柯林斯（Zach Collins）各拿15分，J.史密斯12分8籃板，主控吉迪（Josh Giddey）12分、11次助攻，懷特（Coby White）13分，布澤利斯（Matas Buzelis）10分。公牛收下5連勝，戰績15勝15敗居東部第九，同時也重返五成勝率。

七六人有4人得分上雙，恩比德全場31分，馬克西27分8助攻，P.喬治15分12籃板，探花艾奇康（VJ Edgecombe）10分。七六人吞2連敗，目前以16勝13敗居東部第五。

JALEN SMITH WITH THE POSTER SLAM!!!



4-POINT GAME WITH UNDER 2 MINS TO GO.



WATCH HERE: https://t.co/3b4FyfRzLt pic.twitter.com/M31qxf3Wzn — NBA （@NBA） December 27, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法