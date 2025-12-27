自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》恩比德遭公牛史密斯顏扣 七六人「三巨頭」合體卻一勝難求

2025/12/27 13:03

公牛前鋒J.史密斯（左）灌籃得分。（美聯社）公牛前鋒J.史密斯（左）灌籃得分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人「三巨頭」恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）、P.喬治（Paul George）今天合體出擊，最後卻在客場以102比109遭公牛逆轉。本季七六人「三巨頭」聯手出擊，其戰績卻是0勝4敗。

前三節打完七六人以85比81領先，第四節公牛打出一波11比8攻勢追至1分差，這時七六人靠馬克西、恩比德聯手拿分，在剩下2分45秒時還以102比99領先，未料這時七六人進攻大當機沒有再拿分，公牛前鋒J.史密斯（Jalen Smith）在剩下2分31秒時，從底角衝至禁區、在恩比德的面前「顏扣」，接著J.史密斯再砍進三分超前比數，公牛最後2分多鐘內連拿10分收下5連勝。

恩比德（左）、馬克西（右）。（美聯社）恩比德（左）、馬克西（右）。（美聯社）

公牛全場6人得分上雙，T.瓊斯（Tyus Jones）、柯林斯（Zach Collins）各拿15分，J.史密斯12分8籃板，主控吉迪（Josh Giddey）12分、11次助攻，懷特（Coby White）13分，布澤利斯（Matas Buzelis）10分。公牛收下5連勝，戰績15勝15敗居東部第九，同時也重返五成勝率。

七六人有4人得分上雙，恩比德全場31分，馬克西27分8助攻，P.喬治15分12籃板，探花艾奇康（VJ Edgecombe）10分。七六人吞2連敗，目前以16勝13敗居東部第五。

 

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中