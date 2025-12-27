自由電子報
NBA》上場輸更多？主控楊恩30分無用 老鷹吞5連敗、本季只率隊拿2勝

2025/12/27 14:38

T.楊恩。（美聯社）T.楊恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹隊四屆明星控衛T.楊恩（Trae Young）今天拿到全場最高的30分，但熱火隊六人得分上雙，鮑威爾（Norman Powell）、拉爾森（Pelle Larsson）合拿46分，讓老鷹隊在主場以111比126輸球，苦吞5連敗。

此戰前三節打完熱火以90比84領先，末節熱火先打出14比5的攻勢，這段時間熱火威金斯（Andrew Wiggins）連拿8分，老鷹隊維持雙位數分差，最大領先到17分，最終熱火贏球中止近期3連敗。

熱火以鮑威爾25分7籃板5助攻最佳，拉爾森21分6籃板5助攻，威金斯18分，韋爾（Kel'el Ware）、小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）各拿16分，約維奇（Nikola Jovic）10分。熱火以16勝15敗居東部第8。

鮑威爾。（法新社）鮑威爾。（法新社）

老鷹以T.楊恩30分6助攻2抄截最佳，J.強森（Jalen Johnson）24分，亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）15分。老鷹團隊籃板球以42比52不如熱火，全場還發生21次失誤。

根據《Spotrac》分析師史密斯（Keith Smith）在社群媒體X指出，他仍然認為老鷹隊的最佳陣容會包含T.楊恩，但老鷹隊本季在T.楊恩上場時，戰績是2勝7敗（其中1勝是T.楊恩只打7分鐘）；而老鷹隊在沒有T.楊恩的比賽，卻拿到13勝10敗。

老鷹隊吞5連敗，戰績15勝17敗居東部第10，本季主場戰績5勝10敗，是本季唯一客場勝率超過5成（10勝7敗）、且主場勝率低於5成的球隊。

T.楊恩本季受到傷勢影響，至今只出賽8場，場均19.3分、9.1次助攻。

