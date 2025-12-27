NBA》快艇中鋒羅培茲變射手砍31分 創柯瑞、詹皇以來第3人壯舉

羅培茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季開季狀欠佳的快艇，今天靠37歲老將中鋒羅培茲（Brook Lopez）砍9顆三分創生涯新高，單場進帳31分，主控「大鬍子」哈登（James Harden）也拿34分，幫助快艇在客場以119比103擊敗拓荒者，這是快艇本季首次嚐到3連勝滋味。

快艇上半場打完以56比62落後，第三節羅培茲投進4顆三分球拿12分，加上拓荒者手感降溫，快艇單節打出29比16的比數，前三節完取得85比78領先。末節快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）跳出，單節獨拿18分，哈登也貢獻11分，最終快艇收下3連勝。

羅培茲全場16投9中都是投進三分球，外加4罰全進，拿到本季新高的31分，另有5顆籃板。哈登貢獻34分6助攻，雷納德整場拿到28分，外帶8籃板6助攻3抄截的成績。快艇贏球後，目前以9勝21敗居西部第13名，勝率剛到3成。

根據《ESPN Insights》指出，羅培茲成為自勇士37歲球星柯瑞（Stephen Curry）、湖人40歲球星詹姆斯（LeBron James ）後，第三位能在37歲後的年紀達成單場9顆三分球的選手。柯瑞在該紀錄上有4次為最多，詹姆斯則有2次。

拓荒者以阿夫迪賈（Deni Avdija）29分最佳，卡馬拉（Toumani Camara）20分。拓荒者輸球後吞3連敗，目前以12勝19敗居西部第10。

