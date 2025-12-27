MLB》朝最偉大球員之路邁進！ 美媒評史上50大球星大谷翔平排第17

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國知名運動網站《Clutch Points》近日公布「大聯盟史上最偉大球員50人排行榜」，道奇日籍二刀流巨星大谷翔平名列第17名，位居旅美日本球星最高，高居榜首的是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

大谷翔平大聯盟8年生涯在打擊方面共累積1050安、280轟、669打點、165盜，打擊三圍為.282/.374/.582，OPS為0.957；投球部分累積39勝20敗、防禦率3.00、670K、WHIP為1.078。大谷旅美首年就勇奪美聯新人王、5度入選明星賽、勇奪4座年度MVP大獎，更完成世界大賽2連霸。

請繼續往下閱讀...

《Clutch Points》指出，從大谷翔平的成就軌跡來看，他正朝大聯盟史上最偉大球員的步伐前進，他不僅是當今棒球界最頂尖的打者，同時也是聯盟中最出色的投手之一。此外，道奇隊的薪資規模幾乎沒有上限，在過去兩個賽季都奪下世界大賽冠軍之後，大谷未來勢必能為自己的生涯再添更多冠軍戒指。

《Clutch Points》所選出的「大聯盟史上最偉大球員50人排行榜」，「棒球之神」貝比魯斯奪得榜首，第2名是生涯累積762轟的大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds），第3位則是大聯盟最後一位四割男、「打擊之神」」威廉斯（Ted Williams）。

大谷翔平高居第17名是日本球星最高，名人堂球星「朗神」鈴木一朗排名第22。現役最高的是天使現代神獸「神鱒」楚奧特（Mike Trout），排名第10位。

